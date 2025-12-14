Ukrajna hajlandó lemondani a NATO-tagság iránt támasztott igényéről, ha az Egyesült Államok és Európa megfelelő biztonsági garanciákat kínál a folyamatban lévő béketárgyalásokon – ezt közölte sajtóhírek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságírókkal.

Ukrajna és az Egyesült Államok közötti kétoldalú biztonsági garanciákról beszélünk – nevezetesen az 5. cikkhez hasonló garanciákról (...) valamint az európai partnereink és más országok, például Kanada, Japán és mások által nyújtott biztonsági garanciákról

– írta a Financial Times szerint Zelenszkij újságíróknak egy chatcsoportban.

A 24.hu emlékeztetett, Ukrajna és az európai vezetők közösen dolgoznak az Egyesült Államok által összeállított, pillanatnyilag 20 pontból álló béketerven, amely területi engedményeket tartalmaz Oroszország számára.

A Fehér Ház még nem válaszolt a tervhez javasolt módosításainkra

– ismertette az ukrán államfő.

Zelenszkij a NATO-tagságról való lemondással kapcsolatos üzenetet akkor küldte el, amikor állítólag német, brit és francia tisztviselők épp az orosz-ukrán háború befejezését célzó javaslatokról egyeztettek. Hétfőn majd ezen országok vezetői is találkoznak, hogy a béketervezetről tárgyaljanak.

Aznap várhatóan Steve Witkoff amerikai elnöki megbízott is találkozik majd az ukrán elnökkel Berlinben. A különmegbízott egyébként már meg is érkezett a német városba.

