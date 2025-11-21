Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz Life hírportálnak nyilatkozva.

– hangoztatta Peszkov.

A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Fehér Ház csütörtöki közlése szerint az Egyesült Államok konzultációkat folytat Ukrajnával és Oroszországgal egy ukrajnai béketervről.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén elmondta, hogy Ukrajna nyár óta nem válaszolt arra az orosz kezdeményezésre, hogy állítsanak fel munkacsoportokat a politikai, humanitárius és katonai problémák megoldására.

A nagykövet több mint 1,7 millió katonában nevezte meg az ukrán félnek a háború kezdete óta elszenvedett veszteségét. Szerinte hatszázezren idén estek el vagy sebesültek meg. Azt mondta, hogy az óriási ukrán veszteségeket a hadihalottcserék adatai is megerősítik, amikor az ukrán fél az átvett ezer hadihalottért cserébe 20-30 holttestet ad ki.

Érthető, hogy miért futnak el tömegesen az ukrán fegyveres erők katonái a harctérről

– hangoztatta Nyebenzja a New York-i tanácskozáson a RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint.

Igor Kimakovszkij, a „Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy rendszeresen ukrán drónok ölik meg azokat az ukrán katonákat, akik Pokrovszkban (orosz nevén: Krasznoarmejszk) megpróbálják megadni magukat. Mint fogalmazott, „a foglyokat szó szerint meg kellett mentenünk".

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy péntekre virradó éjszaka 33 pilóta nélküli ukrán drónt semmisítettek meg az orosz légtérben, majd a reggeli órákban újabb 12-őt. Szlavjanszk-na-Kubanyi településen két civil megsérült.

Az orosz Szövetségi Biztonság Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy munkatársai megakadályozták egy vasúti pálya felrobbantását Krasznodarban. Az ukrán titkosszolgálatok megbízásából tervezett merénylet célja haditechnikai és fegyverszállítások megzavarása volt. Az üggyel kapcsolatban őrizetbe vettek egy, a régióban élő ukrán állampolgárt, akit az interneten szerveztek be. Lefoglaltak tőle házi készítésű robbanószerkezetet.