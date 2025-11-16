A Morgan Stanley előrejelzése szerint a humanoid robotok piaca 2050-re 5000 milliárd dolláros üzletággá nőhet, egymilliárd humanoid robot használata esetén, a kapcsolódó ellátási láncokkal, karbantartással, támogatással együtt, amely már a globális autóipar gazdasági súlyával vetekszik. Még ennél is optimistább a Goldman Sachs és a Deloitte, ahol hat-, illetve hétezer milliárd dolláros humanoid piacot vetítenek előre.

Elon Musk ennél is merészebben álmodik

A Tesla- és a SpaceX vezére brutális növekedési potenciált lát ebben az üzetágban: szavai szerint mindenki akar majd magának legalább egy robotot.

Egy emberöltőn belül fejenként 3-5 robottal, világszerte 20-30 milliárddal számol.

Musk tizenöt éven belül, kezdetnek 10 milliárd humanoid robotot vizionál ipari és civil felhasználásban, ami az autógyártáshoz képest sokszoros növekedési lehetőséget kínál.

Évente 80–90 millió autó készül világszerte, ez a piac évek óta stagnál, így a növekedés új motorja az okoseszközök, az AI és a robotika lehet.

Egy Mornine humanoid robot és egy Omoda 7 gépjármű a Co-Create Co-Define rendezvényen Kép: Economx, Vígh Gábor

Az autóipari vállalatok előnye, hogy rendelkeznek akkumulátor-technológiával, autonóm mozgásfejlesztéssel és tömeggyártási tapasztalattal – ezek mind kulcselemek a robotfejlesztéshez.

Ezen a téren például a Tesla az Optimus, a Honda az ASIMO, a Boston Dynamics az Atlas, a kínai XPeng pedig az Iron projekten dolgozik. A Chery az AiMoga programján belül, Mornine néven fejleszti saját humanoid robotját, míg kutyarobotját Argosnak hívja.

A Chery AiMoga programja keretében fejlesztett Mornine humanoid robotjai a cég konferenciáján. Kép: Economx, Vígh Gábor

A Chery egyértelműen a robotiparra tesz és annak fellendülésében látja a jövőt, derült ki a kínai cégcsoport éves Co-Create Co-Define rendezvényén a kínai Wuhu-ban, amire az Omoda-Jaecoo jóvoltából jutottunk el.

Milyen előnyt jelent a Cherynek, ha robotokat fejleszt?

„Nos, autógyártóként 90 százalékban megosztott a robotokkal a kutatási-fejlesztési technológia, 100 százalékban hasonló az ellátási lánc, a fejlett gyártási technológia és a globális értékesítési hálózat” – adta meg a konferencián a választ Zhang Guibing, a Chery International elnöke.

A Chery öt éven belül, kezdetnek 90 ezer robotkutyát és 40 ezer humanoid robotot értékesítene, és a jövőben szeretnék elérni, hogy termelésük 50-50 százalékát a gépjárművek mellett a robotok jelentsék majd.

Játszani hív Argos, a kutyarobot Kép: Economx, Vígh Gábor

A kínai cégóriás öt különböző, két lábon járó, 1,1 és 2 méter közötti magasságú humanoid robotot és három eltérő robotkutyát szeretne piacra dobni a különböző felhasználási területeknek megfelelően.

Korlátlan lehetőségek tárháza

Ha abból indulunk ki, hogy az évezredek alatt az emberiség mennyi különböző munkát alkotott meg, az AiMoga lehetőségei is szerteágazóak. A humanoid robotok óriási mennyiségű adatot tudnak kezelni, amivel új üzleti modellek megvalósítására adnak lehetőséget.

Közvetlen emberi asszisztensé, kapcsolattartóvá válhatnak például az autóeladásoknál, önvezető járműveknél, repülő autóknál, robottaxiknál, őrző-védő feladatoknál, az irodában vagy épp az otthoni házimunkák elvégzésénél.

Mornine humanoid robot és egy futurisztikus gépjármű Kép: Economx, Vígh Gábor

A robotokat alkalmazhatjuk például

idegennyelvű tolmácsként , illetve ismeretterjesztő tananyagokat leadó tanárként is dolgozhatnak, miközben a diákok kérdéseire pontos válaszokat tudnak adni.

, illetve ismeretterjesztő tananyagokat leadó tanárként is dolgozhatnak, miközben a diákok kérdéseire pontos válaszokat tudnak adni. Konzultációs, tanácsadó asszisztensként is alkalmazhatják őket, például hivatalokban, önkormányzatoknál, múzeumokban, könyvtárakban vagy éppen egészségügyi intézményekben.

is alkalmazhatják őket, például hivatalokban, önkormányzatoknál, múzeumokban, könyvtárakban vagy éppen egészségügyi intézményekben. Értékesítési, kereskedelmi asszisztensként száz százalékos lenne a termékismeretük, pontos válaszokat tudnának adni a vásárlók kérdéséire például bemutató rendezvényeken, autószalonokban, áruházakban, üzletekben, illetve élelmiszerboltokban.

száz százalékos lenne a termékismeretük, pontos válaszokat tudnának adni a vásárlók kérdéséire például bemutató rendezvényeken, autószalonokban, áruházakban, üzletekben, illetve élelmiszerboltokban. Munkahelyi asszisztensként például a képzés, a logisztika, a minőség-ellenőrzés, vagy épp a biztonsági, őrző-védő funkciókra lennének alkalmasak.

például a képzés, a logisztika, a minőség-ellenőrzés, vagy épp a biztonsági, őrző-védő funkciókra lennének alkalmasak. Fontos feladatot kaphatnának például az idősgondozásban és a bevásárlásban .

. Főzőrobotként egy speciális humanoid szakács készítene személyre szabott ételeket, pontosan az ízlésünknek megfelelően.

egy speciális humanoid szakács készítene személyre szabott ételeket, pontosan az ízlésünknek megfelelően. Biztonsági asszisztensként az iskola kapujánál segítené a szülőket a gyerekek érkeztetésekor és elvitelekor, és kezeli a váratlan helyzeteket.

az iskola kapujánál segítené a szülőket a gyerekek érkeztetésekor és elvitelekor, és kezeli a váratlan helyzeteket. Lehetnének sokoldalú sporttársak , futótársak.

, futótársak. Saját házvezetőként bepakolná a mosást, kiteregetne, mosogatna, illetve további házimunkákat végezne.

bepakolná a mosást, kiteregetne, mosogatna, illetve további házimunkákat végezne. Okos háziállat-társ : helyettünk játszik, labdázik és szórakoztatja a kutyánkat.

: helyettünk játszik, labdázik és szórakoztatja a kutyánkat. Horgász társ : nagy érzékkel figyeli a kapásjelzést, időben reagál, segít a hal kifogásában.

: nagy érzékkel figyeli a kapásjelzést, időben reagál, segít a hal kifogásában. BBQ és party asszisztens : elvégzi a grillezést, az ételek tálalását, az esemény utáni takarítást.

: elvégzi a grillezést, az ételek tálalását, az esemény utáni takarítást. Garázs segítő: elpakol, rendszerez, hozza nekünk a megfelelő szerszámokat, munkafolyamatokat elvégezhet.