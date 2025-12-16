Időzített bomba ketyeg az olajpiacon, és ha felrobban, az az orosz költségvetés kárára fog menni. A világ tengerein ugyanis hatalmas mennyiségű, részben szankciók miatt elakadt kőolaj vár arra, hogy piacra kerüljön, ami előbb-utóbb lenyomhatja az árakat.

A Vortex adatai szerint jelenleg nagyjából 1,4 milliárd hordó olaj van tankereken, jóval több, mint az elmúlt évek átlaga. Ez a mennyiség közel egynegyedével haladja meg a 2016 és 2024 közötti szinteket, miközben a szankciók által érintett olaj mennyisége is drasztikusan megugrott.

Ma már a globális kínálat körülbelül 15 százaléka olyan készlet, amelynek piacra jutása politikai vagy logisztikai akadályokba ütközik.

A jelenlegi egyensúlyt eddig nagyrészt Kína tartotta fent. Peking az elmúlt időszakban napi szinten több százezer hordóval növelte az importját, és összesen közel százmillió hordót halmozott fel a stratégiai tartalékaiban. Ez a felvásárlási hullám tompította a túlkínálat hatását, és hozzájárult ahhoz, hogy az olajárak ne essenek vissza még mélyebbre.

Az viszont jó kérdés, hogy ez a kínai készletfelhalmozás mégis meddig fog tartani. A gazdasági adatok alapján ugyanis a kínai ipar lendülete csökken, az autóeladások visszaestek, és egyre több jel utal arra, hogy az ország olajkereslete nem bővül olyan ütemben, mint korábban. Ha Kína visszafogja a felvásárlásait, vagy a szankciós környezet lazul, a jelenleg felhalmozott készletek gyorsan eláraszthatják a piacot.

Eközben az OPEC+ országai, köztük Oroszország is, a kitermelés növelésére készülnek. A Brent ára jelenleg hordónként nagyjából 61 dollár körül mozog, de a növekvő kínálat és a bizonytalan kereslet lefelé mutató kockázatot jelent. Moszkva számára ez különösen fontos kérdés, hiszen az állami bevételek jelentős része továbbra is az energiahordozókból származik.

A Reuters szerint az orosz olaj- és gázbevételek már most is többéves mélypont közelében járnak, és a gyengébb olajár, valamint az erős rubel tovább rontja a költségvetés mozgásterét.

A 2025-ös költségvetési tervezésnél Moszkva már eleve visszafogottabb olajárakkal számol, de ha a rejtett túlkínálat egyszerre zúdul a piacra, az ennél is komolyabb bevételkiesést okozhat.

Ha ez a forgatókönyv tényleg megtörténik, az olajpiac nemcsak globális átrendeződés elé nézhet, hanem Oroszország pénzügyi stabilitása is újabb próbatétel elé kerülhet - írja az Onet.pl.





