Egy halott anyjának öltözött férfi, és a mama időközben előkerült holtteste borzolja a kedélyeket Olaszországban. A bizarr bűnügyet a sajtó Robin Williams legendás alakításához hasonlítja az 1993-as „Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van” című kasszasikerből.

A Corriere della Sera tudósított róla, hogy egy olasz nyugdíjas nő, Graziella Dall'Oglio három évvel ezelőtt, 82 éves korában hunyt el. A jelenleg 56 éves, munkanélküli, korábban ápolóként dolgozó fia nemcsak hogy nem jelentette hivatalosan a halálhírét, de egy lepedőbe csavarta a holttestet, beletömte egy hálózsákba, és elrejtette a házában.

Ezután három éven keresztül felvette az anyja nyugdíját. Akkor lepleződött le a cselszövése, amikor az elhunyt anyja személyi adataival bejelentkezett az észak-olaszországi Mantova külvárosában, Borgo Virgilioban, egy kormányhivatalban, és megpróbálta megújítani a mama személyi igazolványát.

Mély hang és vastag nyak, mindent elárul



Állítólag hasonló stílusban vágatta a haját, mint az édesanyja, alapozót és rúzst vitt fel, az összeállítást pedig egy gyöngy nyaklánccal és régimódi fülbevalókkal tette teljessé, ám így is felkeltette az egyik alkalmazott gyanúját, aki úgy vélte, hogy valami nincs rendben a férfival – nem utolsósorban mély hangja és vastag nyaka miatt. A személyzet tagja értesítette a rendőrséget és a helyi polgármestert.

Egy elrejtett holttest a mosókonyhában



A leleplezés után a rendőrök kimentek az otthonába, és szörnyű felfedezést tettek – az édesanya mumifikálódott holttestét egy mosókonyhában rejtették el. A holttestet a helyi kórház halottasházába szállították boncolásra. A férfit illegális holttest-rejtegetéssel és nyugdíj juttatásokkal kapcsolatos csalással vádolják.

„Hosszú szoknyában, rúzsban és körömlakkban érkezett a tanács irodájába, nyakláncot és régimódi fülbevalót viselt”

– mondta Francesco Aporti, Borgo Virgilio polgármestere a Corriere della Serának.

„Ám közelről a nyaka túl vastag volt, a ráncai furcsák, a keze bőre pedig nem tűnt egy 85 éves nőének. A hangja nőies volt, de időnként elhalkult és férfiasnak tűnt. De lehet, hogy nem vettem volna észre ezeket a furcsa vonásokat, ha mások nem mutatnak rá” – fűzte hozzá a polgármester.