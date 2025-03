Most az mRNS kutatásokat akarja betiltani a Trump-adminisztráció, de annyira, hogy még a kifejezést illetve elnevezést is kitörölné a köztudatból. Pálinkás József az MTA volt elnöke szerint, ami most zajlik, az már őrület. Közben ifjabb Kennedy kitalálta, hogy a madáinfluenzával sem kell foglalkozni, azokat a baromfikat kell megtartani, akik úgyis túlélik. Csakhogy ez nem így megy.A részletekről ITT írtunk bővebben.