A Fővárosi Közgyűlés szerdán 50 millió forint támogatást szavazott meg a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) részeként felépült biodómnak, amely megnyitása nagyjából 350 millió forintba kerül; a fővárosi segítségen felül a fennmaradó összeget a FÁNK maga gazdálkodja ki úgy, hogy a bevételi irányzaton felüli pénzt a főváros nem vonja el - írta a Népszava.

Több mint hat év után a jelenlegi tervek szerint jövő nyártól állandó jelleggel látogatható lesz a létesítmény: a a buborékfólia egzotikus növényekkel betelepített, négy évszakos bemutatóhelyként nyílik meg, egyfajta fedett városi oázisként.

A biodóm négy kupolával és összesen 32 ezer négyzetméteres hasznos alapterülettel épült, belsejében mintegy 14 ezer növény kap majd helyet, köztük több száz fatermetű. A jelenlegi tervek szerint kisebb hüllők, emlősök és madarak is beköltöznek, nagytestű állatok azonban egyelőre nem lesznek a biodómban.

Már eddig is történt részleges használat: a szabadtéri kifutókba 2024 augusztusában magyar szürkemarhák, bivalyok, sörényes juhok és tevék költöztek, a belső terek pedig rendezvényeknek, például a World Press Photo kiállításnak adtak helyet. Ezek révén már több mint 200 ezer látogató fordult meg a biodómban. A cél, hogy az állandó nyitással és új attrakciókkal a látogatószám növekedjen, és ezzel a létesítmény rentábilisan legyen.

A biodóm működéséhez eddig elegendőnek bizonyult a Széchenyi Fürdő hulladék termálhője, így távfűtésre szinte sosem volt szükség, de ez az érzékenyebb állatok betelepítésével változhat. A látogatói élményt és bevételeket további attrakciók, például az akvárium megnyitása is növelhetné - derül ki a cikkből.