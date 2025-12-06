Az amerikai oltási tanácsadók elvetették azt a régóta fennálló ajánlást, hogy minden amerikai újszülött megkapja a hepatitis B elleni oltást. Ez Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter jelentős politikai győzelme, amely a szakértők szerint évtizedek óta tartó közegészségügyi eredményeket fog visszafordítani. Kennedy hivatalba lépése óta, eltörölte a COVID-vakcinára vonatkozó széles körű ajánlásokat, csökkentette az mRNS-vakcinák kutatásának finanszírozását, valamint mellőzi a várandós anyák Tylenol szedését tudományos bizonyítékok nélkül, arra hivatkozva, hogy egyes tanulmányok összefüggést mutatnak az autizmussal – írta a Reuters.

A bizottság csak azoknak a csecsemőnek javasolja a születéskor beadandó oltást, akinek édesanyja pozitív tesztet produkált a vírusra, vagy akinek az állapota ismeretlen, felváltva az 1991-es egyetemes ajánlást, amelynek célja minden gyermek hepatitis B fertőzéstől való védelme volt.

Azon gyermekek túlnyomó többségénél, akiknek az édesanyjának negatív a vírustesztje, a szülőknek konzultálniuk kell egészségügyi szolgáltatójukkal arról, hogy elkezdjék-e és mikor a háromrészes oltási sorozatot, és az első adagot legkorábban két hónapos korban ajánlották beadni.

Sokan elítélik a lépést.

Közegészségügyi szakértők és orvosi csoportok, köztük az Amerikai Orvosi Szövetség is, elítélték a lépést, mondván, hogy ellentmond a biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozó évtizedes bizonyítékoknak.

A hepatitis B fertőzések, amelyek súlyos májbetegséghez vezethetnek, az Egyesült Államokban közel 90 százalékkal csökkentek, amióta kötelező az oltássorozat.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja – amelyet mostantól a Kennedy által kinevezett, nem tudós Jim O'Neill megbízott vezető vezet – a bizottság ajánlásait fogja felhasználni az amerikai közegészségügyi irányelvek meghatározásához.

„A vakcina hihetetlenül biztonságos, és a kezdetektől fogva történelmi jelentőségű pozitív hatással volt a közegészségügyre. A gyermekek védelmét célzó kezdeményezés visszavonása szinte biztosan országszerte növelni fogja a hepatitis B esetek számát” – mondta Dr. Richard Rupp, a Texasi Egyetem Orvosi Karának gyermekgyógyász professzora.

Mary Holland, a Gyermekegészségügyi Védelmi Minisztérium elnöke viszont üdvözölte a változást, mondván, hogy az egyetemes ajánlás hibás, miközben megkérdőjelezte a vakcina értékét bármely csecsemő számára.

Közben több amerikai törvényhozó is kijelentette, hogy Kennedy és Donald Trump elnök lesz a felelős olyan fertőzések és betegségek újbóli megjelenéséért, amelyek ellen létezik jól ismert biztonságosságú és hatékonyságú vakcina.

Az Egészségügyi Világszervezet azt javasolja, hogy minden csecsemő a születés után a lehető leghamarabb kapja meg a hepatitis B elleni oltást, majd legalább négy hét különbséggel két vagy három adag oltást. A szervezet szerint a fertőzött újszülöttek 95 százalékánál krónikus hepatitisz alakul ki.

A hepatitis B vakcinát gyártó Merck, Sanofi és a GSK biztonságosnak minősítették termékeiket, a Merck pedig mélységesen aggódik a szavazás miatt.