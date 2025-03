Különleges tárlat nyílt a keszthelyi Balatoni Múzeumban: a kiállítás a COVID-19 pandémia időszakát dolgozza fel a közösség által adományozott maszkok segítségével.

A kiállításon látható textil maszkok gazdag szín- és formavilága egy életigenlő, vibráló, színes világról mesél, ami mintegy a koronavírus-járvánnyal szembeni ellenállásként, pozitív megküzdési stratégiaként is értelmezhető

- érzékeltette a keszthelyi városi televízió.

A nem mindennapi és elsőre meghökkentő ötlet a Balatoni Múzeum igazgatójától származik.

„A Covid-maszkok bemutatásával az volt a célunk, hogy olyan tárgyak kerüljenek be a néprajzi gyűjteményünkbe, amelyek a saját korunkhoz, a jelenlegi korhoz tartoznak; viszont a jövő kutatása szempontjából nagyon fontosak" - mondta el Németh Péter.

A kiállítás kurátora, Simon Vera arról számolt be, hogy a gyűjteményben van híresség által viselt, jelentősebb eseményhez kapcsolódó, vagy például egy alsóneműből készült maszk is. Valamennyi adományozással került hozzájuk. Több mint 30 adományozó mintegy 180 maszkjából válogatták össze a bemutató anyagát.

A kiállított maszkok többek voltak egyszerű védőfelszerelésnél: identitásunk, kreativitásunk kifejezésére is lehetőséget adtak. A népi kultúrához hasonlóan egyfajta közösségi szemléletet is tükröztek és divatkiegészítőként is funkcionáltak.

A “Bezárva - varrtunk magunknak Covid-maszkokból színes világot” című bemutató szeptember 30-ig látogatható.