Az Egyesült Államok egészségügyi hatóságai különféle korcsoportokban biztonsági felülvizsgálatot indítottak a Covid-19 elleni vakcinák és egyes halálesetek közötti potenciális összefüggések feltárására – írja a Reuters.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője kedden jelentette be, hogy átfogó biztonsági vizsgálatot folytatnak a koronavírus elleni oltások és bizonyos halálesetek közti esetleges kapcsolat feltárására. A pontos korosztályokat egyelőre nem nevezték meg.

Marty Makary, az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vezetője korábban már jelezte,

kiemelt figyelmet szentelnek a fiatalok körében előfordult halálesetekre.

A szóban forgó vizsgálat hátterében áll, hogy Vinay Prasad, a hatóság orvosi és tudományos igazgatója egy múlt havi belső feljegyzésben arról számolt be, hogy a Covid-oltások feltehetően közrejátszottak legalább tíz gyermek halálában, akiknél szívizomgyulladás lépett fel.

A Moderna közleményben reagált a fejleményekre, aláhúzták: mRNS-alapú Spikevax vakcinájával kapcsolatban sem gyermekeknél, sem várandós nőknél nem merültek fel új vagy korábban nem ismert biztonsági kockázatok. A Pfizer, amely a BioNTech céggel együttműködve szintén mRNS-alapú Covid-oltóanyagot gyárt, ugyancsak megerősítette készítménye biztonságosságát és hatékonyságát.