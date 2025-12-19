Pénzt és időt spórolhatnak a családok a karácsony előtti utolsó napok forgatagában, ha használják az online Árfigyelőt – erre hívta fel a figyelmet pénteken a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

Közölték, a GVH által működtetett rendszerben már több mint ötezer különböző élelmiszer-, illetve háztartási termék napi szinten frissülő ára hasonlítható össze, országszerte mintegy 1800 boltban.

Egy körültekintően megtervezett nagybevásárlással akár több ezer forintot is lehet spórolni, ráadásul sokkal gyorsabban elintézhető a karácsonyi asztalra, vagy a karácsonyfa alá kerülő termékek beszerzése.

Emlékeztettek, a Gazdasági Versenyhivatal – a kormánnyal való együttműködésben – 2023. július 1-jén indította el az online Árfigyelő rendszert, eredetileg 62 megfigyelt termékkategóriával. A rendszer folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll, amelynek eredményeként

ma már 140 termékkategória több mint 5000 élelmiszer és háztartási termékének napi szinten változó árait lehet nyomon követni hat országos kiskereskedelmi lánc és három országos drogéria lánc összesen 1799 üzletében.

Az online Árfigyelőben gyakorlatilag minden olyan élelmiszertermék megtalálható – húsfélék, tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök, pékáruk, tartós élelmiszerek – amelyek karácsonykor az ünnepi asztalra kerülő ételek hozzávalóit, alapanyagait jelentik. Mindemellett 2025 nyarától már különböző háztartási-, illetve higiénés termékek napi szinten frissülő ára is nyomon követhető az Árfigyelőben.

A GVH korábban megállapította, hogy az Árfigyelő hatásaként megközelítőleg 10 százalékponttal csökkent a rendszerben lévő kiskereskedők bruttó árrése a tejtermékeken. A Makronóm Intézet számításai szerint pedig a rendszer a 2023/24-es téli hónapokban közel 20 milliárd forintot spórolt a magyar háztartásoknak árcsökkentő hatásain keresztül. A magyar példa alapján nemrég Szlovákiában is online ár-összehasonlító rendszert indítottak az infláció elleni küzdelem jegyében. A 2025 júliusától elérhető rendszer fél évig próbaüzemmódban működött, a továbbfejlesztett verziót pedig a napokban élesítették a szomszédos országban. A szlovák rendszerben egyelőre kevesebb termék ára követhető nyomon, mint a magyarban.

Ismert, a GVH kedden közölte, a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) közösen vizsgálja, hogy a forint elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése hogyan jelenik meg a magyarországi fogyasztói árakban, így különösen az importból származó termékek, élelmiszerek esetében. A vizsgálatokhoz a nemzeti versenyhatóság az általa működtetett online Árfigyelő historikus adatait is felhasználja. A GVH mérlegeli a versenyjogi eszköztárába tartozó eszközök alkalmazását, így indokolt esetben gyorsított ágazati vizsgálatot indíthat az ágazati problémák versenyközpontú értékelése érdekében, vagy akár versenyfelügyeleti eljárást is indíthat érintett piaci szereplőkkel szemben.