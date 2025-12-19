Az Európai Unió vezetői jóváhagyták, hogy 2026-27-ben összesen 90 milliárd euró támogatást nyújtanak Ukrajnának - közölte António Costa, az Európai Tanács (ET) elnöke az X közösségi oldalon péntek hajnalban közzétett bejegyzésében. A Telex szerint „az uniós költségvetés forrásainak e hitel garanciájaként történő bárminemű mozgósítása nem lesz hatással a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia pénzügyi kötelezettségeire”.

Csütörtökön, az uniós állam- és kormányfők ülésére érkezve Orbán Viktor már jelezte: „Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ügye az halott”.

A döntés az ET brüsszeli ülésén született meg, és a következő két évre biztosítja Ukrajna működésének és védelmének finanszírozását - írta az MTI. Costa hangsúlyozta, hogy a hitelt sürgősséggel nyújtják az ország azonnali pénzügyi szükségleteihez, miközben az Európai Unió fenntartja magának a jogot, hogy a zárolt orosz vagyont jóvátételi célokra felhasználja, és folytatja a munkát hitelmechanizmusok kialakításán.

Az ET elnöke kiemelte: az uniós döntések célja nem a háború elhúzása, hanem egy igazságos és tartós béke megteremtése Ukrajnában. Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetése a cél, hogy az ország megerősödve érhesse el a békét. Costa szerint világos, hogy Moszkva nem érte el céljait Ukrajnában, ezért komolyan részt kell vennie a tárgyalásokon.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke a sajtótájékoztatón megerősítette: Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, amikor jóvátételhez jut, addig az EU-ban befagyasztott orosz állami eszközök változatlanul zárolva maradnak. Kiemelte, hogy a hosszú távú zárolás politikai üzenete erős, és a jövőben csak minősített többséggel lehetne módosítani a helyzetet.

Von der Leyen hozzátette, hogy az Ukrajna 2027 utáni finanszírozásáról szóló döntések már a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások részét képezik.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök, a leköszönő uniós elnökség nevében azt nyilatkozta: az uniós tagállami vezetők célja az volt, hogy garantálják Ukrajna pénzügyi forrásait a következő két évre, ennek érdekében felkérték az Európai Bizottságot, hogy több lehetséges megoldást terjesszen elő. Mint mondta, nem meglepő, hogy 27 tagállam számára nehéz egy ilyen horderejű kérdésben megállapodásra jutni, ugyanakkor történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós finanszírozást biztosít egy másik ország számára.

A dán kormányfő rámutatott: egyre többen próbálják megosztani az Európai Uniót, kívülről és belülről egyaránt, ami az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelent. Ennek ellenére - emlékeztetett - az unió csaknem négy éve, a háború kezdete óta nagyrészt egységes maradt Ukrajna támogatásában. Hozzátette: a megfelelő döntések meghozatalához időre van szükség, még akkor is, ha a gyors cselekvés elengedhetetlen.