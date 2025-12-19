Az amerikai adminisztráció életbe léptetné azt a jogszabály-módosítást, mellyel megváltozna a kannabisz besorolása az Egyesült Államokban. Ez az elmúlt évtizedek legnagyobb horderejű drogpolitikai változását hozhatja el. A régóta várt lépésként aposztrofált intézkedésről a BBC azt írja,

a Donald Trump által aláírt végrehajtási rendelet nyomán a kannabisz ugyanabba a kategóriába kerülhet, mint a kodeint tartalmazó Tylenol nevű fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer.

Noha szövetségi szinten továbbra is illegális marad a kannabisz fogyasztása, és több republikánus törvényhozó is aggályainak adott hangot a lépést illetően, mivel úgy tartják, az átsorolás normalizálhatja a fogyasztását. A változás leginkább azzal jár majd, hogy

széles körben lehetővé válhat a könnyűdrognak számító kábítószer-hatóanyag lehetséges előnyeinek kutatása.

A marihuána törvényi besorolásának enyhítéséről Trump kijelentette, az emberek könyörögnek érte, főképp azok, akik nagy fájdalmakkal küzdenek olyan betegségek miatt, mint a rák. Az elnök a vényköteles fájdalomcsillapítókhoz hasonlította a kannabiszt, melynek használata bizonyos esetekben jogos lehet,

de visszafordíthatatlan károkat is okozhat.

Az új besorolás adózási előnyökkel is kecsegtetheti az államilag engedélyezett kannabisz-kiskereskedéseket, a jelenlegi szabályozások szerint ugyanis ezen szigorúbb besorolás alá eső termékek forgalmazói elesnek bizonyos kedvezményektől. A kannabisz felhasználásának kiterjesztése mellett Trump utasította a Fehér Ház tisztviselőit, hogy működjenek együtt a Kongresszussal annak érdekében, hogy az erre jogosultak hozzáférhessenek a kannabidiolhoz, azaz a CBD-hez.

Az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Ügynöksége megjegyzi, hogy a III. jegyzékben szereplő kábítószerek – amelyek közé a ketamin és az anabolikus szteroidok is tartoznak – csak „közepes vagy alacsony fizikai és pszichológiai függőség kialakulásának potenciálját” mutatják.

Az elmúlt években az Egyesült Államok államainak többsége jóváhagyta a kannabiszt valamilyen orvosi célra, és közel fele – 24 – legalizálta is a rekreációs célú felhasználást. 1971 óta azonban a kannabisz I. jegyzékben szereplő kábítószer, avagy nincs elfogadott orvosi felhasználása, és nagy a visszaélés veszélye.

A Biden-kormányzat hasonló átsorolást javasolt, majd 2024 áprilisában a DEA is szabálymódosítást ajánlott, de adminisztratív és jogi problémák miatt beletört a bicskájuk.

Trump rendelete elismerést váltott ki azokból a szervezetekből, amelyek az amerikai kannabisz-szabályozás megváltoztatásán dolgoznak.