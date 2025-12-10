A Political Capital kutatásában kiemelte: az évtizedes széttöredezettség után a hazai pártrendszer újra kétosztatúvá vált, ráadásul ez a folyamat példátlanul gyorsan, alig egy év alatt le is zajlott. Magyar Péter és az általa vezetett Tisza Párt felfutásával immár az ellenzéki választók túlnyomó többsége is egy nagy párt és egy politikai vezér körül gyülekezik.

A Telexen közölt elemzés szerint a 2026-os áprilisi választásokra készülve felfokozott a hangulat, amit az is jelez, hogy rendkívül magas a részvételi szándék: a megkérdezettek 85 százaléka biztosan, további 12 százaléka valószínűleg elmenne szavazni. A két nagy tábor közül a Tisza szavazói aktívabbak: 95 százalékuk mondta biztosra részvételét, míg a fideszesek 86 százaléka.

A részvételi hajlandóságot növeli, hogy a választók túlnyomó többsége hatalmas tétet tulajdonít a következő választásnak. A két nagy pártot választók 85-85 százaléka, a teljes mintában 80 százalék, és a pártpreferenciájukban bizonytalanok kétharmada is úgy véli, hogy most sokkal fontosabb részt venni, mint 2022-ben.

A választók egy jelentős része bizalmatlan a választási tisztaság iránt: 28 százalék szerint a szervek nem bonyolítják le tisztán a szavazást, és 48 százalék számít a kormánypárt esetleges csalására. A Tisza Párt szavazói 79 százalékban tartanak ettől, a bizonytalanok 46 százalékban, míg a Fidesz szavazói mindössze 7 százalékban. Az ellenzéki oldal esetleges csalására jóval kevesebben számítanak (22 százalék).

A két nagy párt tábora egyértelműen riválisnak tekinti a másikat, a Fidesz 81, a Tisza 90 százaléka nem szavazna a másik pártra. A Fidesz tábora jóval törzsiesebb, mint a Tiszáé, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az évtizedek óta létező, és a szavazóit erőteljesen kondicionáló kormánypárttal szemben a Tisza mindössze másfél éve létezik, és választói közönsége is jóval rétegzettebb.

Ha csak a fideszesek és a tiszások egymásról alkotott véleményét nézzük, akkor mindkét tábor többségére jellemző, hogy a rivális párt szavazóit vakhitűnek tartják, akik gondolkodás nélkül elhiszik, amit a vezérük mond. A Tisza-táborban erőteljesebb az a vélekedés, hogy a fideszesek vakon elhiszik, amit a vezetőiktől hallanak: tízből kilenc tiszás ezt gondolja a fideszesekről.

Ennél is súlyosabb, hogy mindkét nagy párt táborának többsége azt feltételezi a másik tábor tagjairól, hogy azok komoly fenyegetést jelentenek az országra és a magyar népre.

A választók egy része a politikát jó és rossz harcaként látja, és egy negyedük erőskezű vezetőt támogatna. Bár a politika polarizált, a fizikai erőszak ritka, de a választók 69 százaléka érzékeli a politikai légkör durvábbá válását. A Fidesz szavazóinak többsége a másik félre mutogat, míg a személyes sértések és veszélyérzet a Tisza táborában nagyobb.

A Medián adatfelvétele 2025. október 29. és november 13. között készült, 1000 fős, az ország 18 éves és idősebb népességét reprezentáló mintán.