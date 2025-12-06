Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben november folyamán a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint. Csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját a Tisza-vezérre, míg közel felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt.

A Nézőpont Intézet szerint Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt.

Immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék).

Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak.

Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent.

Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek.

Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre.

A miniszterelnök-verseny állása nem azonos a Nézőpont Intézet múlt héten közölt legvalószínűbb listás pártpreferencia-adataival (Fidesz 47 százalék, Tisza 40 százalék, Mi Hazánk 7 százalék), mert azok nem a teljes népesség, hanem az aktív választók véleményét tükrözik. Ugyanakkor az adatok azt megmutatják, hogy Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) és Magyar Pétert 1 százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék).

Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22., valamint november 24. és 26. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült.