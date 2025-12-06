Emelkedett Orbán Viktor előnye Magyar Péterrel szemben a miniszterelnöki alkalmassági versenyben november folyamán a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása szerint. Csak a magyarok harmada (32 százalék) bízná hazáját a Tisza-vezérre, míg közel felük (47 százalék) nem váltana miniszterelnököt.
A Nézőpont Intézet szerint Orbán Viktor előnye november végére tovább nőtt.
- Immár közel minden második magyar őt tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek (47 százalék).
- Magyar Pétert a magyarok kevesebb, mint harmada (32 százalék) tartja csak a legalkalmasabbnak.
Azaz a kormányfő alkalmassági mutatója 2 százalékponttal emelkedett, legfőbb kihívójának alkalmassági mutatója pedig 2 százalékponttal csökkent.
- Novemberre Dobrev Klára mutatószáma 1 százalékponttal, 4 százalékra emelkedett, de miniszterelnöki ambíciói nem lehetnek.
- Toroczkai László 5 százalékpontos mutatószáma viszont nem változott októberről novemberre.
A miniszterelnök-verseny állása nem azonos a Nézőpont Intézet múlt héten közölt legvalószínűbb listás pártpreferencia-adataival (Fidesz 47 százalék, Tisza 40 százalék, Mi Hazánk 7 százalék), mert azok nem a teljes népesség, hanem az aktív választók véleményét tükrözik. Ugyanakkor az adatok azt megmutatják, hogy Orbán Viktort 5 százalékponttal többen tartják a legalkalmasabb miniszterelnöknek a teljes népességben, mint ahány Fidesz-szimpatizáns van (42 százalék) és Magyar Pétert 1 százalékponttal kevesebben tartják alkalmasnak, mint ahány Tisza-szimpatizáns van (33 százalék).
Az Nézőpont Intézet kutatása 2025. október 20. és 22., valamint november 24. és 26. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült.
A Závecz pontos számokkal jött elő, ennyivel nőtt a Fidesz táboraA Tisza Párt tábora kétmillió nyolcszázezer fő, a kormánypárté kétmillió négyszázezer. Ezt számolta ki a Závecz a november 23. és 30. között, telefonos és online módszerrel készült felmérés eredményéből.Sokasodnak a választás előtti közvélemény-kutatások, itt az elmúlt időszak méréseit olvashatják:A Medián felmérése szerint Orbán Viktor és Magyar Péter között holtverseny van a vezetői alkalmasságot illetően. A kisebb pártok szavazóinál és a bizonytalanoknál jelentős elmozdulás történt: Orbán Viktor megítélése javult, Magyar Péteré csökkent. A Tisza Párt hívei továbbra is kritikusabbak vezetőjükkel szemben, mint a Fidesz szimpatizánsai Orbán Viktorral.A Republikon Intézet legfrissebb mérése szerint a Tisza Párt áll jobban - jelenleg 6 százalékkal a Fideszhez képest.
A XXI. Század Intézet szerint a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán: Fidesz 45, Tisza 40 százalék.A 21 Kutatóközpont utolsó felmérése szerint egy hónap alatt mindhárom választói csoportban csökkent valamelyest a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt. Hárompárti lenne a parlament, ha most vasárnap lennének a választások.
A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.
Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.
A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!