A december kiemelten fontos hónap a nyugdíjcélú öngondoskodás állami támogatásának maximális kiaknázására, az év végéig pedig még van lehetőség az eseti befizetésekkel növelni a megtakarítást. Farkas András hírlevelében hívta fel a figyelmet a lehetőségekre:

Önkéntes nyugdíjpénztár: az éves befizetés húsz százaléka igényelhető vissza adójóváírásként, legfeljebb 150 ezer forint ; az év végi befizetéssel érdemes közelíteni a 750 ezer forintos éves összeget.

; az év végi befizetéssel érdemes közelíteni a 750 ezer forintos éves összeget. Nyugdíjbiztosítás: az éves biztosítási díj húsz százaléka, maximum 130 ezer forint az adójóváírás ; az eseti befizetéssel célszerű megközelíteni a 650 ezer forintos éves díjat.

; az eseti befizetéssel célszerű megközelíteni a 650 ezer forintos éves díjat. Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ): a számlára helyezett összeg húsz százaléka, maximum 100 ezer forint az adójóváírás; az éves befizetést érdemes 500 ezer forinthoz közelíteni.

A három jogcímen összesen legfeljebb 280 ezer forint igényelhető vissza az államtól, és az adójóváírás gyakorlatilag húsz százalékos „plusz hozamot” jelent a befizetett összegre. Ezt a pénzt nem érdemes az államkasszában hagyni, hiszen a törvény szerint a saját javunkra, a magunk számára adózhatunk - figyelmeztet a Nyugdíjguru. Fontos tudni, hogy az eseti befizetésnek az adott évben le kell könyvelődnie a megtakarítást kezelő intézménynél, a NAV az intézmény igazolása alapján veszi figyelembe az adójóváírást az adóbevallásban.