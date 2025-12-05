A debreceni székhelyű közvélemény-kutató cég szerint nyár óta lejtmenetben van Magyar Péter pártja, a kormánypártok stabilizálták támogatottságukat, így tovább nőtt a Fidesz előnye a pártok versenyében.

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása - amelyet december 1. és 3. között készítettek, ezer felnőtt megkérdezésével - szerint

míg a Fidesz-KDNP 49 százalékkal stabilan őrzi vezető helyét, a Tisza Párt elveszítette lendületét, a júliusi 42 százalékos támogatottsága decemberre 38 százalékra csökkent.

A cég MTI-hez eljuttatott közleményében azt is kiemelte, hogy a Tisza Párt folyamatos gyengüléséből a Mi Hazánk Mozgalom profitálhatott, a korábbi hónapokban mért bejutási küszöb körüli értékét meghaladva jelenleg 7 százaléknyi szavazóbázissal rendelkezik.

Sem az MKKP, sem a Demokratikus Koalíció nem tudott érdemben változtatni helyzetén, így a decemberi állás szerint egyikük sem jutna az országgyűlésbe.

Vidéken a Fidesz (51 százalék), a fővárosban a Tisza Párt (49 százalék) népszerűbb, és fordítva: Budapesten a Fidesz 38 százalékot szerezne, vidéken a Tisza 36 százalékon áll. A cég szerint Magyar Péter ismételt országjárása visszafelé sült el: ahelyett, hogy növelte volna pártja támogatottságát, két százalékponttal csökkent vidéki népszerűsége októberhez képest.