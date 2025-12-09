Megjelent a Politico legújabb listája Európa 28 legbefolyásosabb emberéről. A lista első helyére Donald Trump került, aki a 'Transzatlantai sokk' becenevet kapta. Rajta kívül az első tíz helyre bekerült Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke, az 'Észak csillaga', Friedrich Merz német kancellár, Marine Le Pen, Vlagyimir Putyin, 'a provokátor', Nigel Farage, az 'árnyékvezető'. Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni és Keir Starmer.

Orbán Viktor a 12. helyre fért fel, és a 'Fejfájás' becenevet kapta a laptól.

A lap indoklása szerint a magyar miniszterelnök azzal érdemelte ki a 'Fejfájás' becenevet, hogy az ukrajnai háború Orbánt „az Európai Unió számára egy perifériás irritáló tényezőből egy strukturális fejfájássá változtatta, amire Brüsszel még mindig nem talált gyógyszert.” A Politico azt írja az Orbánról írt mini portréban, hogy illiberális demokráciát szilárdított meg Magyarországon, irányítja a médiát, aláásta az igazságszolgáltatást és megerősítette a Fidesz hatalmát. Azon kevés európai vezető politikusok egyikeként említik, aki rendszeresen megakasztja az unió konszenzusos döntési folyamatát, és vétókat belengetve hoz tető alá alkukat.

Érdekesség, hogy Manfred Weber épp Orbán előtt szerepel a listán, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 14. helyen, a magyar kormányfő mögött. A francia államfő, Emmanuel Macron a 19., a frissen hivatalba lépett cseh miniszterelnök, Andrej Babis a 21. A lista utolsó, 28. helyére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino került.

A Politico készített egy másik listát is, Európa 10 figyelemre méltó, feltörekvő politikusáról. Ezen a listán is van magyar politikus: Karácsony Gergely főpolgármester.

Karácsony Gergely pedig azzal került a tekintélyes lap figyelemre méltó politikusainak listájára, hogy szerintük amíg Magyar Péter, aki a tavalyi évet követően idén nem került fel a listára, a konzervatív szavazók megtartása érdekében nem mert szót emelni amiatt, hogy Orbán Viktor megkísérelte betiltani a Pride-ot, addig a főpolgármester ennek az ellenkezőjét választotta.

A lap szerint Karácsony ezzel a liberális értékek legfőbb védelmezője lett Magyarországon. Budapest főpolgármestere posztolt is a listára való kerüléséről, és megjegyezte, hogy olyan öltönye nincsen, és az arcszíne is más, a Politicónak abban igaza van, hogy a liberális demokrácia értékeiből nem enged.