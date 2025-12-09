Értékesíti az országos lefedettségű műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos tulajdonrészét a 4iG Távközlési Holding Zrt. – írja a 4iG csoport közleményében.

A vevő az állami tulajdonban lévő Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgálató Zrt. Az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerint ezzel az akvizícióval erősödik Magyarország távközlési és tájékoztatási biztonsága, hiszen ennek során

a Pro-M Zrt. Tuladjonába került 137 telephely, ezen belül 90 saját tulajdonú adótorony, ami egyedülálló szerepet tölt be az országos kiterjedésű, kritikus infrastruktúra biztosításában.

A vállalat nemcsak az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórást biztosítja, hanem kiemelt jelentőségű közreműködője a lakossági riasztásnak és veszélyhelyzeti kommunikációnak is, vészhelyzet esetén ugyanis minden televíziós és rádiós frekvencián képesek elérni a teljes lakosságot.

"Egy ország biztonsága a megbízható kommunikációval kezdődik. Ezt a biztonságot erősítettük most meg, hiszen a Pro-M Zrt. az akvizíció révén képessé vált teljes körűen kiszolgálni a magyar állam minden hírközlési igényét, az országos műsorszórástól egészen a kormányzati távközlésig"

- idézték Balla Ferencet, a Pro-M Zrt. vezérigazgatóját a közleményben.

2025-ben más kormányzati távközlési hatóságok is a Pro-M. Zrt. Irányítása alá kerültek, mint az

Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer,

a Köznet,

a Digitális Jólét Gerinchálózat,

valamint az MVM NET kormányzati célokat kiszolgáló hálózati infrastruktúrái.

Az új nevén Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. a jövőben önálló leányvállalatként működik a Pro-M Zrt. szakmai irányítása alatt - közölte az EM.

A 4iG közleményében hozzátette, hogy a Csoport igyekszik racionalizálni a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját, a társaság értékesítése pedig egy lépés e felé.