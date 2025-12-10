Közel ötven törvényjavaslatról, országgyűlési határozati javaslatról dönthet ma az Országgyűlés. A hagyományos plenáris ülést követően rendkívüli ülést is összehívtak, amely 15.30-tól kezdődik. Ekkor egyetlen napirendi pontot tárgyalnak: azt a Budapesttel kapcsolatos jogszabályjavaslatot, amely a preambulum szerint olyan jogi konstrukció megalkotását tűzte ki célul, amely finanszírozási lehetőséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzatnak a közszolgáltatások aggálytalan ellátása érdekében.
A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által előterjesztett szöveg alapján a főváros egy segélyhitelt tud felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól. Ennek a feltétele az, hogy kimondja a közgyűlés, hogy fizetési nehézséggel küzd, de ezt maga a főpolgármester is kezdeményezheti.
Ugyanakkor a segélyhitel szövege szerint Budapestnek fedezetnek ingóságot, vagyoni értékű jogot vagy ingatlant kell nyújtania az államnak cserébe, a felvett hitelről pedig kéthetente likviditási tervet kell készíteni az MFB Bank számára.
A rendes ülés az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint szerdán negyed 11-kor kezdődik, és azon csak határozathozatalok lesznek.
Elsők között dönthetnek a képviselők egyes törvényeknek a tizennegyedik havi nyugdíj és a tizennegyedik havi ellátás bevezetésével összefüggő módosításáról, amely szerint 2026-tól a nyugdíjasok minden évben - a tizenharmadik havi nyugdíjon felül - tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek, amelynek összege 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka.
Határoznak egyebek mellett az Alkotmánybírósággal (Ab) összefüggő egyes törvények módosításáról, amely alapján az Ab soron kívül vizsgálja a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatásának tényét megállapító országgyűlési határozatot.
Döntés lesz a fegyvertartás szabályait pontosító, az egyes törvényeknek a közrend védelmét és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, továbbá a jogrendszer egységét fenntartani hivatott módosításáról is.
Elfogadhatják a képviselők a kis moduláris reaktorok jövőbeli magyarországi alkalmazásához szükséges előzetes, elvi hozzájárulás megadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot, amelyben a parlament felkéri a kormányt, hogy folytasson előkészítő tevékenységet a ezen reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerése érdekében.
