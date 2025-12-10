Közel ötven törvényjavaslatról, országgyűlési határozati javaslatról dönthet ma az Országgyűlés. A hagyományos plenáris ülést követően rendkívüli ülést is összehívtak, amely 15.30-tól kezdődik. Ekkor egyetlen napirendi pontot tárgyalnak: azt a Budapesttel kapcsolatos jogszabályjavaslatot, amely a preambulum szerint olyan jogi konstrukció megalkotását tűzte ki célul, amely finanszírozási lehetőséget nyújt a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzatnak a közszolgáltatások aggálytalan ellátása érdekében.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által előterjesztett szöveg alapján a főváros egy segélyhitelt tud felvenni a Magyar Fejlesztési Banktól. Ennek a feltétele az, hogy kimondja a közgyűlés, hogy fizetési nehézséggel küzd, de ezt maga a főpolgármester is kezdeményezheti.

Ugyanakkor a segélyhitel szövege szerint Budapestnek fedezetnek ingóságot, vagyoni értékű jogot vagy ingatlant kell nyújtania az államnak cserébe, a felvett hitelről pedig kéthetente likviditási tervet kell készíteni az MFB Bank számára.