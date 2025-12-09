A Magyar Közlöny hétfő este megjelent számában három fő intézkedés is megjelent a költségvetési források átrendezését illetően.

A két legfőbb döntés, hogy az Egészségbiztosítási Alap nagy értékű gyógyszerfinanszírozási kerete azonnali hatállyal 35 milliárd forinttal nő. Emellett mintegy 90 milliárd forintot csoportosítanak át különböző fejlesztési célok között, három nagyobb csomagban – írja a Pénzcentrum.

Az átcsoportosítások nagy vesztese az Építési és Közlekedési Minisztérium, ahol a vasúti fejlesztésekre 18 milliárd forinttal kevesebb jut, míg a KKM külügyi fejlesztési és kutatási programjaitól 10 milliárd forintot vontak el.

Jelentős elvonás éri a befejezés előtt álló építési beruházásokat, mintegy 17,7 milliárd forintnyi összegben, valamint a debreceni fejlesztésektől is összesen 12,6 milliárd forintot visznek el.

A gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának előirányzatát 29 milliárddal megemelik, így az MKIF Zrt. felé fizetendő összeg 370 helyett akár 399 milliárd forint is lehet az idei évben.

A lépés időzítése azért lényeges, mert a friss adatok alapján még bőven van tér a nagy decemberi deficitre.