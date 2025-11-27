Orbán Viktor miniszterelnök a Zaol.hu-nak adott interjújában azt mondta: „Mi még nem tudjuk bedurrantani a kampánymotorokat, mert kormányoznunk kell”. Szerinte az ellenzéknek nincs ilyen felelőssége, nekik viszont a hivatalos választási kampány megindulásáig alkotmányosan az ország kormányzása a kötelességük; ezt semmilyen kampányszempont nem előzheti meg.

A kormányfő közölte, hogy megvan a Fidesz 106 jelöltje, a listáról már tárgyalt a párt elnöksége, ő pedig személyesen beszélt majdnem mindegyikükkel.

„A megyei jogú városokban, ahol lehet, mindenképpen szeretnénk generációváltást elérni” - közölte Orbán Viktor, aki a zalaegerszegi látogatásán bejelentette, hogy 11 év után újít a Fidesz a Zala 01-es egyéni választókerületben: Vigh László helyett Szilasi Gábort indítják a jövő évi országgyűlési választáson.

A miniszterelnök az interjúban jelezte, hogy Vigh Lászlóra a parlamenti választások után is számítanak, de nem képviselőként.

„Általában úgy látom, hogy a megyei jogú városokban, ahol nagyon sokat változott a lakosság összetétele, nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez a folyamathoz, és az alkalmazkodás időnként új személyi megoldásokat követel. Ez a helyzet Zalaegerszegen és néhány más megyei jogú városban is” - fogalmazott a kormányfő, aki eddig semmi újat nem lát a választási felkészülésben. Szerinte akkor is óriási volt a mellény a baloldalon, aztán a választásokon kétharmados Fidesz-győzelem született.

„Én abban bizakodom, hogy most is ez a forgatókönyv valósul meg. Nagy erejű, átütő kormánypárti győzelmet szeretnék látni, és erre kérem a választópolgárokat is” - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: olyan időket élünk, amikor erős és cselekvőképes kormányra van szükségünk. Elmondta, hogy el tud számolni a mögöttünk hagyott négy évvel: amit ki lehetett hozni ebből a nagyon nehéz időszakból, azt a polgári, nemzeti-keresztény kormány kihozta belőle. A következő négy évre vonatkozóan pedig a biztonságot nevezte a legfontosabb tényezőnek.

„A változtatás veszélyes, különösen, ha baloldali vagy brüsszeli irányba akarnánk haladni, ezt nem javaslom a választópolgároknak” - tette hozzá.