A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 86 éves férfi ellen, aki két évtizeden át vezetett egy budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetséget, és a vád szerint jelentős, százmilliós nagyságrendű kárt okozott a szervezetnek. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és pénzbüntetést indítványoz, valamint azt, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a vádlottat sportvezetői tevékenységtől.

A vádirat szerint a férfi 2000 decembere és 2020 áprilisa között irányította a sportszövetséget, teljhatalommal tartotta kontroll alatt a működést, és nem biztosított átlátható pénzügyi rálátást a végrehajtó bizottság tagjai számára. Elnöksége alatt rendszeresen vett fel nagy összegű készpénzt a szervezet bankszámláiról.

A legsúlyosabb tételek 2019 és 2020 között keletkeztek, ekkor a vádlott több részletben, összesen 204.450.000 forintot vett fel a szövetség egyik számlájáról olyan célokra, amelyek nem szolgálták a szervezet érdekeit. Az összegről nem számolt el, azt a vád szerint eltulajdonította.

Emellett a férfi 2017 őszétől évi 300 ezer dollár tiszteletdíjra és 50 ezer dollár költségtérítésre volt jogosult, de két évben is túllépte a hivatalos keretet: 2017-ben 145 ezer dollárral (38.365.550 forinttal), 2019-ben pedig további 15 ezer dollárral (4.534.350 forinttal) vett fel többet. A csaknem 43 millió forintnak megfelelő többletet az ügyészség szerint szintén jogtalanul használta fel.

A Fővárosi Főügyészség a férfival szemben különösen nagy értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette, valamint jelentős értékre elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat.