A törvényjavaslatot, amely a 2023-ban elfogadott és azóta is vitatott nyugdíjreform felfüggesztését is tartalmazza, a Nemzetgyűlés 247 szavazattal 234 ellenében fogadta el. A szövegről pénteken szavaz a Szenátus, miután az végleges elfogadásra még egyszer visszakerül a képviselők elé.

A szavazás kimenetele az utolsó pillanatig bizonytalan volt, miután az ellenzéki Nemzeti Tömörülésnek a Marine Le Pen által vezetett frakciója mellett a kormánypárti jobbközép Köztársaságiak és a centrista Horizontok nevű párt sem támogatta a szöveget, és az elnöki párt több tagja is úgy vélte, hogy az túl sok engedményt tett a baloldalnak.

A költségvetési javaslatot viszont támogatta a Szocialista Párt, ami - egy ellenzéki csoport számára - sokáig valószínűtlen forgatókönyvnek számított a Nemzetgyűlésben. Sébastien Lecornu jobbközép kormánya több gesztust tett az elmúlt napokban, hogy elnyerje a Zöldek jóindulatát is, akik végül a szavazás előtt nem sokkal bejelentették, hogy tartózkodnak, s ennek köszönhetően átment a javaslat.

A szocialistákon kívül a Reneszánsz (elnöki többség), a centrista MoDem és Liot csoportok is igennel, míg a radikális baloldali Lázadó Franciaország és a kommunisták nemmel szavaztak a tervezetre.

A szocialisták támogatásáért cserébe 2028-ig, azaz legalább a következő elnökválasztásig felfüggesztett nyugdíjreform Emmanuel Macron második ötéves ciklusának legemblematikusabb reformja és egyben jelképe volt.

A nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre történő emelését előíró törvény ellen hónapokig tartó tömegtüntetések voltak az országban, és azóta is vitatják a szakszervezetek.

Az elfogadott törvényjavaslat egy másik engedményt is tartalmaz a baloldal felé: a tőkére kivetett általános szociális hozzájárulás emelését, amely a szociális védelmet finanszírozza. A nyugdíjak és a szociális támogatások befagyasztása is kikerült a szövegből, miután azt a képviselők nagy többsége ellenezte.

Ha a szöveget véglegesen is elfogadják, a jövő évi társadalombiztosítási hiányt a kormány jövőre 19,4 milliárd euróra becsüli. A kormány az elmúlt napokban arra figyelmeztetett, hogy a javaslat elfogadása nélkül ez a deficit 2026-ban 30 milliárd euróra (2025-ben 23 milliárd euróra) emelkedne.

Az alig 13 szavazaton múlt voksolásból egyértelműen megerősödve került ki a három hónappal ezelőtt kinevezett miniszterelnök, aki már októberben bejelentette, hogy nem kívánja érvényesíteni az alkotmány azon cikkét, amely lehetővé teszi törvények elfogadását a képviselők szavazata nélkül, s így reméli, hogy elkerüli a bizalmatlansági szavazást a költségvetés parlamenti vitája során.

Amennyiben a Nemzetgyűlés nem fogadta volna el a társadalombiztosítás jövő évi költségvetési tervezetét, felmerült volna a kormányfő távozásának kérdése. A "kis lépések" módszere, azaz a kompromisszumok megkötése végül kifizetődőnek bizonyult Sébastien Lecornu számára.

A kormány reményei szerint a társadalombiztosítás költségvetésének elfogadása pozitív lendületet adhat a teljes állami költségvetési tervezetnek, amelyet első olvasatban november 22-én elutasított a Nemzetgyűlés. A tervezetet jelenleg a Szenátus vitatja, a végleges szavazásra kerülő szövegről a képviselőknek és a szenátoroknak majd egy vegyes bizottságban kell megállapodniuk.

Jövőre a kormány mintegy 30 milliárd eurós átfogó megtakarítást tervez, új adók (14 milliárd) és kiadáscsökkentések (17 milliárd) révén, hogy az államháztartási hiányt a bruttó hazai termék (GDP) 4,7 százalékára csökkentse.

A kisebbségi kormány némi késedelemmel nyújtotta be a társadalombiztosítási és a költségvetési tervezetet az elnöki tábor és a két nagy ellenzéki tömb között a 2024-es előrehozott választások nyomán háromosztatúvá vált, de már 2022 óta abszolút többség nélkül működő Nemzetgyűlésnek, miután a tervezett megszorítások miatt az előző kormány lemondásra kényszerült.

Szeptemberben a 44 milliárd eurónyi megtakarítást előirányzó Francois Bayrou kabinetjét, azt megelőzően tavaly decemberben pedig Michel Barnier kormányát a képviselők bizalmatlansági indítvánnyal buktatták meg, miközben az ország adóssága eléri a 3300 milliárd eurót, ami meghaladja a GDP 115 százalékát.