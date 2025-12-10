Jóváhagyta a pozsonyi parlament azt a belügyminisztérium által jegyzett jogszabály-módosítást, amelynek alapján a bejelentéstévők védelmét szolgáló szlovák hivatal (ÚOO) januártól egy szélesebb feladatkörökkel megbízott hivatallá változik.
A szlovákiai hivatali struktúrában korábban - sem formáját, sem deklarált küldetését tekintve - nem létező ÚOO 2021 szeptemberében kezdte meg működését, Eduard Heger liberális-progresszív, megbízotti kabinetként működő kormányának idején.
A hivatal létrehozását annak idején azzal indokolták, hogy serkentheti azoknak az állampolgároknak a bejelentési hajlandóságát, akik úgy érzik, hogy a közpénzekkel történő visszaélésekkel kapcsolatos információkról van tudomásuk. Ebben a formában való működése során a hivatalt és vezetését számos bírálat érte feltételezett politikai motiváltsága miatt.
Az ÚOO feladatait kibővített formában a jövő évtől egy új szerv, a bűncselekmények áldozatait védő és a társadalomellenes tevékenység bejelentésére szolgáló hivatal (OBTCaOPC) veszi át, amelynek jogkörei néhány, az igazságügyi minisztériumtól átvett tevékenységi területtel bővülnek, köztük a bűncselekmények áldozatainak jóvátételi ágendájával. A hivatali transzformáció szükségességét a szlovák belügyminisztérium azzal indokolta, hogy az új intézmény előfeltétele a fenyegetett személyek azonnali és koordinált védelmének, amely egyidejűleg az államigazgatástól független szervként jön létre.
Matus Sutaj Estok szlovák belügyminiszter a jogszabály jóváhagyásával kapcsolatban a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint azt mondta:
az átalakításnak köszönhetően a hivatalnak már nem lesz lehetősége arra, hogy "célirányosan visszaéljen lehetőségeivel, úgy, hogy bizonyos személyeket fedez az igazságszolgáltatással és a felelősségre vonással szemben".
A kedden jóváhagyott jogszabályt a pozsonyi parlament - a hivatal létrehozáskor részben kormányzati tényezőként működő - ellenzéki pártjai bírálták, mert szerintük az új szabályozás alkotmányellenes is lehet. A szavazást követően progresszív pártok ellenzéki parlamenti képviselői kilátásba helyezték, hogy azzal összefüggésben az alkotmánybírósághoz fordulnak, és egyidejűleg arra szólították fel Peter Pellegrini államfőt, hogy ne írja alá a jogszabályt.
Peter Pellegrini a szlovák közszolgálati médiában nyilatkozva azt mondta: nem zárja ki annak lehetőségét, hogy nem írja alá a módosítást.
