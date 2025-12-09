Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívást kapott a Paks II. atomerőmű első betonelemeinek letételére, amely ünnepség 2026 februárjában esedékes - írja a Gazeta.

Ha az orosz elnök elfogadja a meghívást, ezúttal először nem Budapestre, hanem Paksra érkezne.

Szijjártó Péter szerint az amerikai szankciók feloldása után a Paks II. beruházás a 2030-as évek közepére készülhet el. A működésbe lépő új blokkok évente mintegy 3,5 milliárd köbméterrel csökkenthetik Magyarország földgázimportját.

Oroszország és Magyarország 2014-ben írt alá megállapodásokat a Paksi Atomerőmű új 5. és 6. számú blokkjainak közös építéséről. A munka teljes költsége várhatóan 12,5 milliárd euró lesz.