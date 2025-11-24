Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Bizottság a biogazdaság stratégiai felülvizsgálatának részeként fokozná a bioüzemanyagok használatát a közlekedés okozta szennyezés csökkentéséhez – írja a Euronews.

A légi és a tengeri közlekedés továbbra is a szén-dioxid-mentesítés érzékeny pontja az EU-27 energia- és éghajlatváltozási céljai szerint. Ezek az ágazatok még mindig óriási mértékben függnek a fosszilis tüzelőanyagoktól, és az uniós adatok szerint az EU teljes üvegházhatású gáz-kibocsátásának mintegy 8,4 százalékát teszik ki.

A jelenleg is folyamatban lévő uniós beruházások ellenére, nem állnak rendelkezésre nehézszállításra alkalmas fenntartható, növényi vagy állati eredetű üzemanyagok. Az EU végrehajtó testülete az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében a növények és fák bioüzemanyag-előállításra való felhasználásának fokozását javasolja.

A bioüzemanyagokat régóta bírálják a környezetvédelmi csoportok, hiszen szerintük nem fenntartható forrás, ezenfelül veszélyeztetheti az élelmezésbiztonságot és az erdők CO2 elvonó képességét.

A blokk azonban messze nem rendelkezik elegendő bioüzemanyag előállítására alkalmas kapacitással. Továbbá az EU bioüzemanyag-politika hosszú távú perspektívájának hiánya is hatással van a beruházásokra.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) nemrégiben kiadott jelentése szerint a természetből származó anyagok európai erőforrás-felhasználása meghaladja az ökoszisztémák hazai kapacitását a zöld erőforrások regenerálására és a CO2 elnyelésére.

A kiszivárgott dokumentum szerint 2022-ben a biomassza energetikai célú felhasználása Európában 29 százalékot tett ki, azonban ez a szám az elmúlt 10 évben 14 százalékkal nőtt.