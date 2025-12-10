"A Microsoft legnagyobb ázsiai befektetésével hozzá akar járulni annak a szuverén infrastruktúrának, kompetenciáknak és kapacitásnak a létrehozásához, amely szükséges ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia elsődleges legyen Indiában" - tette hozzá, de erről részleteket nem közölt. A Microsoft külön közleményben jelentette be, hogy a beruházást négy év alatt valósítják meg.

A Microsoft főnöke előtte Újdelhiben találkozott Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, aki kifejezte örömét afelett, amiért az informatikai óriáscég Indiát választotta legnagyobb ázsiai beruházása helyszínéül. A kormányfő találkozott az Intel főnökével, Lip-Bup Tannal is, aki kijelentette: amerikai chipgyártó cége "eltökélt az indiai félvezetőágazat támogatásában" - számolt be az MTI.

Modi fogadta Ravi Kumart, a Cognizant amerikai tanácsadó és informatikai konszern főnökét is, "aki a mesterséges intelligencia elterjesztésének felgyorsítását ösztönző párbeszédről" beszélt.

A technológiai világcégek "körüludvarolják" Indiát, a világ legnépesebb országát és ötödik legnagyobb gazdaságát - állapította meg az AFP hírügynökség.

Az Anthropic amerikai start-up cég októberben bejelentette, hogy irodát nyit Indiában. Főnöke, Dario Amodei szintén találkozott Narendra Modival.

A Google szintén októberben jelentette be, hogy a következő öt évben 15 milliárd dolláros befektetést valósít meg, továbbá hatalmas adatközpontot és mesterségesintelligencia-központot épít az országban.

Az OpenAI is közölte, hogy rövidesen irodát nyit Indiában. Főnöke, Sam Altman hangsúlyozta, hogy az utóbbi egy évben megnégyszereződött a Chat-GPT használata az országban.

Az IA Perplexity júliusban jelentette be, hogy fontos partnerséget alakított ki az Airtel indiai távközlési céggel, ingyen előfizetést biztosítva a Perplexy Pro szolgáltatásra az Airtel 360 millió előfizetője számára.

India technológiai világközponttá válását azonban akadályozza a digitális szabályozás folyamatos szigorodása.

A médiában minap napvilágot látott értesülések szerint az indiai hatóságok kötelezni akarják a gyártókat az okostelefonok kötelező műholdas követésére, amit a felhasználók nem tudnak kikapcsolni. A javaslat aggasztja a jogvédő szervezeteket.