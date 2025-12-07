Az urnazárás után közzétett exit poll eredmények szerint a szavazatok 32,7 százalékát megszerezve Ciprian Ciucu, a kormányzó koalícióban résztvevő Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje került az élre. A felmérés alapján a második helyen a szociáldemokraták (PSD) jelöltje, Daniel Băluță végzett 26,3 százalékkal, míg a harmadik pozíciót az AUR jelöltje, Anca Alexandrescu szerezte meg 20,2 százalékkal.

A bukarestiek jelentős része teljes közönyt mutatott a voksolás iránt.

Az urnazáráskor a részvételi arány mindössze 32,71 százalék volt, ami azt jelenti, hogy a román főváros 1,8 millió lakosából csak mintegy 589 ezren járultak az urnákhoz.

Hét szavazókörben még az egy százalékot sem érte el a részvétel, és egyetlen körzetben sem sikerült elérni az 50 százalékos küszöböt.

Amennyiben a végső eredmények is alátámasztják a győzelmét, akkor Ciucu a 6. kerület polgármesteri posztjáról igazol át a főváros élére. A kampányban többek között arról beszélt, hogy a fás, árnyékos utcák híve, és célja a belvároson áthaladó forgalom csökkentése. Bukarest nagy lehetőségeit szerinte a kreatív iparágak adják.

A hajléktalanellátás terén a saját kerületében már működő modellt említi követendő példaként: a szállók kialakításától az étkeztetésig széles körű támogatást biztosítanak. Ciucu 2023-ig a PNL bukaresti szervezetének vezetőjeként is tevékenykedett.