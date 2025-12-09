Több budapesti és vidéki településen is problémák adódtak a One hálózatával: kora reggel a felhasználók sem vezetékes, sem mobilinternethez nem fértek hozzá, és nem működött a one.hu weboldal, valamint a One app sem.

A problémák nagyjából éjfél után jelentkeznek, a Downdetector visszajelzései szerint több ezer felhasználó jelezte a hibát. Az appon egy idő után karbantartási hibaüzenet jelent meg, ami a szintén karbantartás alatt álló honlapra vezetett.

A 24.hu szerint a mobilinternetes szolgáltatás időközben helyreállt, de az otthoni internet esetében még mindig problémák vannak, de a router újraindítása az otthoni gondokat is helyreállítja.

A One időközben frissített Facebook-odalán, mint írta:

a belföldi mobilhálózati hibát sikeresen elhárították, azonban néhány, külföldön tartózkodó ügyfelüknél továbbra is előfordulhatnak adatroaming-problémák; vezetékes szolgáltatásoknál Vác térségében részleges kiesés tapasztalható; országosan előfordulhat, hogy a szolgáltatás az ügyfelek eszközeinek újraindítását követően áll helyre.

A szolgáltató ügyfélszolgálata korábban jelezte, hogy éjfél és reggel 6 óra között több tucat településen karbantartás zajlott, azonban a problémák a jelzett időpont után is fennálltak. Fél hét körül a One Facebook-oldalán üzenet jelent meg, amely szerint a cég dolgozik a fennakadás mielőbbi elhárításán, de a hiba okáról nem adtak részleteket.

Az ügyfelek a közösségi médiában és fórumokon is panaszkodtak a tájékoztatás hiányára és a hosszú kimaradásra.