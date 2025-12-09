Feltehetőleg már mindenki esett áldozatul kisebb-nagyobb átverésnek életében, így Kopasz Bálint arany- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó is. Történetét a Nemzeti Sporttal osztotta meg a sportoló.

Kopasz Bálint 2023 februárjában kötött szerződést egy építőipari céggel, mivel a profi sportolásból szerzett vagyonát, 91 millió forintot szeretett volna befektetni egy könnyűszerkezetes ház felépítésébe. A céget hosszú gondolkodás után választotta ki, hiszen a családi házat magának és szüleinek szánta.

A ház kulcsrakész átadását 2024 elejére tűzték ki, de az építkezés leállt, a cég eltűnt a kajakozó pénzével, a ház jelenleg 25 százalékos készültségen van, és életveszélyes állapotban maradt.

Az épületet vissza kellett bontani, a telek üresen áll, Kopasz Bálint pedig úgy nyilatkozott, óriási a vesztesége. Az összes kajakozásból gyűjtött pénzét elbukta.

A nyomozás az ügyben jelenleg is zajlik, de a pénz visszaszerzése bizonytalan. "Négy ügyvéd is úgy látja, hogy a pénz nagy valószínűséggel elveszett" – részletezte a történetet a sportoló.