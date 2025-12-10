A HungaroMet tájékoztatása szerint

szerdán többfelé képződhet sűrű köd, főként a nyugati országrészben, a fél országra érvényes a sárga, figyelmeztető jelzés.

Napközben az ország nagyobb részén csak lassan, kisebb mértékben javulnak a látási viszonyok, estétől ismét nagy területen sűrűsödhet a köd, ezúttal már a keleti országrészben is. Általában borult, párás, helyenként tartósan ködös maradhat az idő, csak kevés helyen szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő. Késő este nagyrészt 2, 6 fok valószínű.

Csütörtökön is pára, köd, valamint rétegfelhőzet borítja majd az ország túlnyomó részét. Északnyugaton válhat szakadozottá a felhőzet, és süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Az északnyugati szél gyenge, mérsékelt lesz, csak néhol a Bakonyban élénkülhet meg. Hajnalban -1, +4, napközben 3 és 12 fok várható. A naposabb északnyugati tájakon mérhetjük a legmagasabb értékeket.

Pénteken sem változik időjárásunk. Szürke, borongós, többfelé napközben is párás, ködös időben lesz részünk. Csak kisebb körzetekben, illetve a magasabb hegytetőkön süthet ki a nap. Helyenként szitálás, ködszitálás előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A csúcshőmérséklet 3-9 fok között alakul.

A hétvége is túlnyomóan szürke, borongós, többfelé nyirkos időjárást tartogat. Több napsütésre vasárnap nyílik esély az ország nyugati felén. Emellett szitálás, kisebb eső is előfordulhat. Szombaton gyenge lesz a légmozgás, de vasárnap több helyen megélénkülhet a nyugati, északnyugati szél. Délutánonként 3-7 fokra van kilátás - olvasható az Időkép előrejelzésében.