Az MTI tájékoztatás szerint az eurót reggel hat órakor 383,67 forinton jegyezték az előző esti 383,73 forint után, a dollár 330,01 forinton áll 329,70 után, a svájci frank pedig 409,40 forinton 409,09 forint után.
A forint szerda reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll gyengébben az euróval szemben a decemberi kezdésnél és 0,3 százalékkal gyengébben a dollár ellenében. A svájci frankkal szemben a jegyzése nagyjából megegyezik a decemberi kezdéssel.
Az év eleje óta a forint erősödött: 6,8 százalékkal az euró, 17,0 százalékkal a dollár és 6,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
