Az MTI tájékoztatás szerint az eurót reggel hat órakor 383,67 forinton jegyezték az előző esti 383,73 forint után, a dollár 330,01 forinton áll 329,70 után, a svájci frank pedig 409,40 forinton 409,09 forint után.

A forint szerda reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll gyengébben az euróval szemben a decemberi kezdésnél és 0,3 százalékkal gyengébben a dollár ellenében. A svájci frankkal szemben a jegyzése nagyjából megegyezik a decemberi kezdéssel.

Az év eleje óta a forint erősödött: 6,8 százalékkal az euró, 17,0 százalékkal a dollár és 6,5 százalékkal a svájci frank ellenében.