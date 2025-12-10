Volodimir Zelenszkij reagált Donald Trump amerikai elnök felszólítására, miszerint a háború ellenére is meg kellene tartani Ukrajnában az elnökválasztást.

Az ukrán RBC beszámolója szerint Zelenszkij kijelentette, kész részt venni a választásokon, ám ezek megtartása két kulcsfontosságú feltételtől függ: a biztonságtól és a jogszabályok módosításától.

Visszautasította azokat a feltételezéseket, hogy azért folytatódik a háború, mert a kormány ragaszkodik a hatalmához.

„Ahhoz, hogy választásokat tartsunk, két kérdést kell megválaszolni: a biztonságot – hogyan lehet ezt megtenni rakétacsapások és támadások alatt –, valamint a jogi alapot, amely biztosítja a választások legitimitását” - hangsúlyozta Zelenszkij. Azt is kijelentette:

„Én készen állok a választásokra. Arra kérem az Egyesült Államokat, az európai kollégákkal együtt, hogy biztosítsák a választások biztonságát. Akkor 60-90 napon belül Ukrajna készen áll a választások megtartásra."

Az elnök felszólította a képviselőket, hogy készítsenek elő törvényjavaslatokat a hadiállapot idején történő választásokról szóló törvény módosításaira. Elmondása szerint a közeljövőben releváns fejleményekre számít.

„Holnap Ukrajnában leszek, várom a partnerek és a képviselők javaslatait, és készen állok a választásokra” – zárta Zelenszkij.