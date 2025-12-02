A team.blue, Európa egyik vezető digitális szolgáltató vállalata ma bemutatta új Digitális Érettségi Jelentését, amely feltárja, hogyan viszonyulnak a kontinens kisvállalkozásai a digitalizációhoz és a mesterséges intelligenciához. A kutatás alapján egyértelmű, hogy bár a vállalkozások nagy része szeretné kihasználni a digitális és AI megoldások előnyeit, a fő akadály nem a motiváció hiánya, hanem a bizonytalanság, és nagy az igény átlátható útmutatásra.

A felmérésben részt vevő kisvállalkozások 30 százaléka nem tudja, milyen digitális eszközöket érdemes használnia, 26 százalék pedig nem érzi magát elég magabiztosnak a használatukhoz. A tíz évnél régebben működő cégek több mint 60 százaléka egyelőre nem tervez AI-t bevezetni.

„A technológia, különösen az AI, gyorsabban fejlődik, mint ahogy sok kisvállalkozás követni tudná. Nem a vállalkozók lelkesedése hiányzik, hanem annak felismerése, hogy hol és hogyan tudnak ezzel valódi értéket teremteni. Ha egyszerűsítjük az eszközöket és valóban használhatóvá tesszük őket, akkor az AI nem félelmet kelt, hanem inspirál, és mérhető előnyöket hoz. A célunk nem az, hogy a kisvállalkozásokat rábeszéljük az AI-ra, hanem hogy megmutassuk nekik, hogyan tudják azt a saját javukra fordítani” – mondta Claudio Corbetta, a team.blue vállalatcsoport vezérigazgatója.

A több mint 30 országban végzett felmérés legfontosabb tanulsága, hogy a kisvállalkozások még mindig túl bonyolultnak érzik a digitális eszközök világát. A válaszadók:

30 százaléka nem tudja, melyik megoldást válassza,

26 százaléka kevésbé magabiztos technológiai téren,

20 százaléka számára az idő és a kapacitás jelenti a fő akadályt.

A vállalkozások átlagos technológiai önbizalma mindössze 6 a 10-ből, és különösen az egyszemélyes vállalkozások érzik nehéznek a megfelelő döntések meghozatalát.

Bár a kisvállalkozások csaknem egyötöde használ már aktívan AI eszközöket, és további 36 százalék kísérletezik velük, még mindig nagy az irányukba a bizalmatlanság. A vállalkozások közel fele kevésbé bízik az AI eredményeiben, a fő aggályok a pontosság, az adatbiztonság és a márkahang megőrzése, 54 százalékuk szerint az AI növelni fogja versenyképességüket, 22 százalékuk még mindig bizonytalan abban, hogyan kezdjen neki.

A jelentés egyértelművé teszi, hogy a kisvállalkozásoknak nem több eszközre van szükségük, hanem segítő kezekre, amelyek egyszerűsítik a döntéshozatalt:

42 százalék szeretne egyértelmű ajánlásokat,

38 százalék oktatást vagy workshopot igényelne,

50 százalék lépésről lépésre igényelne útmutatást.

„A digitális eszközök csak akkor számítanak, ha támogatják az őket használó embereket. Célunk, hogy ezt az élményt hozzáférhetőbbé és biztonságosabbá tegyük, mert a kisvállalkozások fejlődése és virágzása közvetlen hatással van közösségeink életképességére” – mondta Jonas Dhaenens, a team.blue alapítója és elnöke.

A magyar eredmények összhangban vannak a nemzetközi trendekkel: a vállalkozók nyitottak és érdeklődők, de sokszor hiányzik a gyakorlati útmutatás.

A magyar vállalkozók egyre lelkesebben fordulnak az AI és a digitális eszközök felé, de sokan még mindig nem tudják, hol kezdjék. Kutatásunk rávilágít, hogy a legnagyobb akadály nem az érdeklődés hiánya, hanem a megfelelő útmutatásra lenne szükség. Intuitív termékekkel és egyszerű, érthető támogatással segíthetjük a magyar kkv-kat abban, hogy a kísérletezéstől eljussanak a valódi, mérhető eredményekig

– mondta Luke Paltridge, a Webnode by team.blue kereskedelmi igazgatója.