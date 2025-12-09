A fogyasztói árak novemberben 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ezzel az infláció egy év után a jegybanki toleranciasávba mérséklődött. "A friss adat egy árnyalattal kedvezőbben alakult az általunk és a piaci konszenzus által várt 3,9 százaléknál" - értékelt az MBH Elemzési Centrum.

Hozzátették, a két legnagyobb kategóriát tekintve az éves élelmiszer-infláció utoljára tavaly augusztusban volt alacsonyabb, mint most novemberben. Emellett a szolgáltatások éves mutatója (változatlan havi dinamika mellett) az októberi emelkedés után már mérséklődni tudott, de még mindig 6 százalék felett ragadt.

Az árrésstop intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése jelen pillanatban segít kordában tartani az árszínvonalat, ugyanakkor az árrésstopok hatása nélkül 1-1,5 százalékponttal magasabb, azaz 5 százalék körüli inflációs értékeket látnánk. Az MBH szakértői szerint

decemberben még tovább erősödhet az árréstop hatása, mivel a kormány kiterjesztette azt további élelmiszerekre, bár ez hatásában jóval kisebb lesz, mint a tavaszi intézkedések idején.

Jön a búcsú az árrés-sapkától

2026 első néhány hónapjában az MBH elemzői szerint bőven 3 százalék alatti infláció várható, majd a tavaszi hónapokban visszaemelkedhet a cél környékére. Ezt követően, év közepétől egy ideig újra valamivel 4 százalék fölötti értékeket láthatunk majd a jelenlegi kilátásaik szerint.

Az árrésstop valószínűsíthető jövő év közepi kivezetése mellett ugyanis a kormányzati fogyasztásélénkítő intézkedése is az áremelkedés irányába hatnak jövőre, míg az üzemanyagok jövedékiadó emelésének fél éves elhalasztása miatt az üzemanyagok drágulása később jön.

Az erős forint segít

Az elmúlt hónapok forinterősödése ugyanakkor segíti a dezinflációt, a hazai fizetőeszköz várhatóan jövőre sem fog túlzottan gyengülni az MNB szigorú kommunikációjának köszönhetően - írták a bank elemzői, akik idénre 4,5 százalékos átlagos inflációval számolnak, a következő két évben pedig 3,5-3,5-öt.

"Bár a mai adat is jobb lett a vártnál és az inflációs kilátások a jövő év tekintetében a néhány hónappal ezelőttihez képest egyértelműen jobbnak tűnnek, a jegybank várhatóan nem fog hamar elkezdeni kamatot csökkenteni. Az elmúlt hónapokban sokat erősödő forint támogatja a dezinflációt, de egy vártnál hamarabb bekövetkező kamatcsökkentés ezt gyorsan alááshatná" - olvasható az MBH Elemzési Centrum jegyzetében.

Az árrésstopról a kereskedelmi szövetség itt fejtette ki a véleményét. További elemzői vélemények pedig itt olvashatók.