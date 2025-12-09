Donald Trump a Politicónak adott interjút, annak apropóján, hogy ő lett a lap szerint Európa legbefolyásosabb embere. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte itt lenne az ideje, hogy Ukrajnában ismét elnökválasztásokat tartsanak.
Úgy fogalmazott, hogy ugyan a háborút nem a választások elhalasztására használják, azonban ezt a lehetőséget meg kellene adni az ukránoknak. Trump feltételezése szerint talán Zelenszkij nyerne.
„Demokráciáról beszélnek, de eljutottak oda, hogy ez már nem is demokrácia” – mondta. Trump mindezzel lényegében egyetértett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki nemrég szintén úgy fogalmazott, hogy új választásokat kellene kiírni Ukrajnában.
Az amerikai elnök az interjúban emellett azt is állította: valójában semmilyen pénzügyi mentőcsomagot vagy védőpajzsot nem ígért oda Magyarországnak és Orbán Viktornak sem.
Készül a változás? Meglepő írást közölt Zelenszkij vetélytársaA The Telegraphnak írt cikkében Valerij Zaluzsnyij tábornok, volt ukrán főparancsnok, Kijev londoni nagykövete azt írta, hogy „a béke esélyt ad a politikai változásra”, miközben fényesebb jövőt, gazdasági növekedést és az állampolgárok visszatérését szorgalmazta.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!