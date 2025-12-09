Donald Trump a Politicónak adott interjút, annak apropóján, hogy ő lett a lap szerint Európa legbefolyásosabb embere. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte itt lenne az ideje, hogy Ukrajnában ismét elnökválasztásokat tartsanak.

Úgy fogalmazott, hogy ugyan a háborút nem a választások elhalasztására használják, azonban ezt a lehetőséget meg kellene adni az ukránoknak. Trump feltételezése szerint talán Zelenszkij nyerne.

„Demokráciáról beszélnek, de eljutottak oda, hogy ez már nem is demokrácia” – mondta. Trump mindezzel lényegében egyetértett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki nemrég szintén úgy fogalmazott, hogy új választásokat kellene kiírni Ukrajnában.

Az amerikai elnök az interjúban emellett azt is állította: valójában semmilyen pénzügyi mentőcsomagot vagy védőpajzsot nem ígért oda Magyarországnak és Orbán Viktornak sem.