Szilveszterig 50 trafibox is kikerülhet Budapesten, bár nem mindegyikben lesz éles a fényképezés. Budapest teljes úthálózatának lefedésére egyébként 200-300 ilyen sebességmérő kameradobozra lenne szükség – mondta az InfoRádióban Katona László, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály Autópálya Alosztályának vezetője.

A szakember emlékeztetett, a kezdeti hét darab box után, amit a második kerületi önkormányzat telepített, gombamód kezdtek el szaporodni a trafiboxok Budapesten. „A III. kerületben már tíz darab került ki, a IV., XV., VI., XI., XVIII. és a XX. kerületben is elkezdték az önkormányzatok a boxok telepítését. Jelenleg is zajlanak ilyen munkák, így az év végére nagyságrendileg 50 darab készülék működik majd a fővárosban” – sorolta.

A rendőrség 2018 óta helyez ki a helyi önkormányzatokkal együttműködve trafiboxokat, míg a fővárosban 2023-ig kellett várni az első ilyen közúti sebességmérő készülék telepítésére.

Mint mondta, viszonylag olcsó megoldás, ha nem kell minden dobozba kamerát rakni, mert messziről nem lehet észrevenni, melyikben van, így érvényesül a forgalomlassító hatás. Az álkamerák a megtévesztésig hasonlítanak a valódiakhoz – tette hozzá.

Az elsősorban éjszaka tapasztalt „gyorsulási versenyek” miatt a legtöbb lakossági bejelentés a Szentendrei úton élőktől érkezett az elmúlt években.

Katona László szerint valamennyi helyszínen, ahol trafiboxot telepítettek, azt tapasztalják, hogy visszaesett a gyorshajtások száma. A cél pedig, hogy lehetőség szerint nulla felvételhez közelítsenek a dobozok környezetében a kamerák, mert az azt jelentené, mindenki betartja a megengedett sebességet.