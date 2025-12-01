Cseles trükkökkel vágtak át gyanútlan embereket ingatlancsalók, akiket még egy ügyvéd is segített.
A Blikk beszámolója szerint a bűnözőket elfogták, ám a szerencsétlenül járt áldozatok egyelőre egyetlen forintot sem láttak viszont a pénzükből.
Elég komoly kárt okoztak a csalók, összesen 90 millió forintot sikerült meglovasítaniuk.
A szóban forgó banda ingatlancsalásokat követett el, méghozzá úgy, hogy hamisan ígérték lakások tulajdonjogának megszerzését. Egy ügyvéd is segítségükre volt, aki a letétekből származó pénzt jogtalanul átadta.
Az áldozatok bár rengeteg pénzt veszítettek, kártalanítás ezidáig még nem történt.
Már Pintér Sándorék is figyelmeztetnek: ellopták a Belügyminisztérium nevétAhogy azt megírtuk, már maga a belügy reagált arra, hogy hekkerek olyan e-mailes átverés eszközéhez folyamodnak, mellyel kicsalják a gyanútlan felhasználó adószámát. El is kezdték felkutatni az elkövetőket. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!