Cseles trükkökkel vágtak át gyanútlan embereket ingatlancsalók, akiket még egy ügyvéd is segített.

A Blikk beszámolója szerint a bűnözőket elfogták, ám a szerencsétlenül járt áldozatok egyelőre egyetlen forintot sem láttak viszont a pénzükből.

Elég komoly kárt okoztak a csalók, összesen 90 millió forintot sikerült meglovasítaniuk.

A szóban forgó banda ingatlancsalásokat követett el, méghozzá úgy, hogy hamisan ígérték lakások tulajdonjogának megszerzését. Egy ügyvéd is segítségükre volt, aki a letétekből származó pénzt jogtalanul átadta.

Az áldozatok bár rengeteg pénzt veszítettek, kártalanítás ezidáig még nem történt.