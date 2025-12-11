Három egymást követő hónapja csökkennek az albérletek árai, az ingatlan.com közleménye szerint novemberben is 0,8 százalékkal csökkentek havi szinten, országosan és Budapesten is. Éves szinten ugyanakkor még mindig 6,2, illetve 5,6 százalékos a drágulás.

2025-ben 13,8 százalékkal esett vissza a kereslet, miközben a friss kiadó lakáshirdetések száma 7 százalékkal nőtt, ami erősíti a bérlők alkupozícióját.

A közlemény szerint december elején 260 forint volt a medián bérleti díj Budapesten. A legdrágább a II. kerületben volt, 362 ezer forinttal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület 180 ezer forintos medián lakbérrel.

A legnagyobb kínálatú kerületek közül a XI. kerületben 270 ezer, a XIII. kerületben 260 ezer forint az átlag.

Ami a vármegyeszékhelyek bérleti díjak középértékét illeti, Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécsen és Veszprémben 180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, míg Miskolcon 130 ezer forint.

A közlemény kitér arra, jól láthatóan sok elsőlakás-vásárlót kivitt az albérletpiacról az Otthon Start Program, ami egyszerre hűtötte az árakat és gyengítette a keresletet. Ezzel együtt idén több mint 90 ezer kiadó ingatlanhirdetést adtak fel, ami 7 százalékos kínálatbővülést jelent 2024-hez képest.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint kérdéses, hogy 2026-ban mennyire marad vonzó befektetés a lakás, mert a lakásár-emelkedés üteme lassulhat, a gyengébb kereslet miatt pedig mérséklődhetnek a bérleti hozamok.