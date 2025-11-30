A karácsonyi ajándékozási időszak és a Black Friday akciók évről évre növelik a koncert- és élményjegyek iránti keresletet, ezzel párhuzamosan azonban nő a hamis jegyekkel kapcsolatos visszaélések száma is. A rendőrség most új fogyasztóvédelmi együttműködés keretében figyelmezteti a vásárlókat: a másodlagos jegypiacon terjednek a professzionálisan előállított hamis belépők.

A rendőrség és az egyik legnagyobb online jegyértékesítő vállalat közös edukációs kampánnyal próbálja csökkenteni a kockázatot.

A figyelemfelhívó videó fő üzenete egyszerű:

hiteles jegyet csak hivatalos forrásból érdemes vásárolni, a közösségi médiában terjedő ajánlatok pedig különösen veszélyesek lehetnek.

A hatóság hangsúlyozza, hogy ha valaki mégis csalás áldozatává válik, haladéktalanul érdemes feljelentést tenni. A nyomozás megindításához kulcsfontosságú a hamis jegy bemutatása, valamint minden olyan részlet rögzítése, amely segíthet a csalók azonosításában.

A probléma azonban nem korlátozódik a jegypiacra. A Magyar Nemzeti Bank friss kimutatása szerint az átutalásos csalások terjednek a leggyorsabban, a tavalyi kárösszeg már elérte a 42 milliárd forintot is. A szakértők szerint a csalók ma már szervezetten, professzionális módszerekkel dolgoznak, és elsősorban nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket célozzák. Ennek következtében a kárt legtöbbször maga a fogyasztó fizeti meg.

A Black Friday időszakában az online vásárlások ugrásszerűen nőnek, sok webshop pedig extrém kedvezményekkel próbálja bevonzani a vásárlókat. Ezzel együtt a megtévesztő hirdetések és hamis akciók is megszaporodnak. A Gazdasági Versenyhivatal ezért tájékoztató videókkal és információs anyagokkal támogatja a fogyasztókat, hogy felismerjék a gyanús ajánlatokat és elkerüljék a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat – írja az ATV.