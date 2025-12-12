Sok huzavona után jogerősen pert nyert a Reálmonitor Kft. az Ingatlan.com-mal szemben – írta közleményében előbbi cég a lakáshirdetésekkel kapcsolatban.

Fő megoldásaik, az Árminimum weboldal és az Ingatlanhirdetés Figyelő nevű alkalmazás lényege, hogy az összes ingatlanhirdetési oldalról összegyűjti, és csokorba szedi az egy adott ingatlanról szóló hirdetéseket. Ezáltal egy platformon teszi elérhetővé a felhasználók számára az ingatlanról szóló összes képet és információt, megmutatja a felhasználónak a legolcsóbb ajánlatot, az ahhoz hasonlókkal egyetemben.

A közös felület nem nyerte el mindenki tetszését, ezt ugyanis akadályozta eddig a legnagyobb hirdetési oldal beadott keresete. A tavaly 6,8 milliárd forintos nettó árbevételt elérő Ingatlan.com azt állította, a Reálmonitor Kft. megsérti az adatbázisához fűződő jogait az Árminimummal és az Ingatlanhirdetés Figyelő szolgáltatással.

A mostani ítélet szerint viszont a Reálmonitor szolgáltatásai megfelelnek az EU-s jognak.

Ennek azért van jelentősége, mert a magyar ingatlanpiac kaotikus. Egy adott ingatlan több mint 26 ingatlanos oldalon, a Facebook Marketplace-en és több száz Facebook csoportban is megjelenhet, gyakran eltérő árakon és eltérő információkkal

– kommentálta az ítéletet Faragó Péter, a Reálmonitor ügyvezető igazgatója.

Bár most lejjebb tekerték, innentől az Árminimum külföldi terjeszkedése előtt megnyílt a lehetőség más európai országokban is.

Ám ehhez az Ingatlan.com vezérigazgatójának is volt egy-két szava:

„A Fővárosi Ítélőtábla által hozott másodfokú jogerős ítélet megállapította, hogy a Reálmonitor Kft. megvalósítja az ingatlan.com adatbázisának hozzájárulás nélküli kimásolását és újrahasznosítását, ami további jogi kérdéseket vet fel és alapoz meg. Az ingatlan.com továbbra is kiáll a hirdetők személyes adatainak védelme érdekében, hogy azok ne kerülhessenek mások kezébe az ingatlantulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül. Mivel a jogvita a felek között még folyamatban van, ezért egyelőre ennél többet nem szeretnénk nyilatkozni”

– fogalmazta meg Keleti József.