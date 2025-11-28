Merz felidézte, hogy amikor Orbán Viktor legutóbb tavaly júliusban, közvetlenül azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét Moszkvába látogatott, az orosz erők fokozták légitámadásaikat Ukrajna ellen - írja az MTI.

Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt, hanem néhány nappal utána került sor az orosz hadsereg leghevesebb támadássorozatára ukrajnai civil célpontok és a polgári infrastruktúra ellen

- mondta Merz.

"Remélem, ezúttal ez az orosz reakció elmarad. Mindenesetre (Orbán) európai felhatalmazás nélkül utazott (Moszkvába), illetve anélkül, hogy velünk erről egyeztetett volna" - tette hozzá a német kancellár.

Robert Golob a berlini találkozón úgy fogalmazott: "attól tart, hogy Orbán Viktor már régóta nem az európai csapatban játszik", ez a látogatás is ezt mutatja.

"Nem számítunk arra, hogy bármi hasznot, bármi előnyt hozna majd ez a látogatás" - mondta a szlovén kormányfő, hozzáfűzve, hogy Orbán elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva tárgyal.