Összeszedtük a keddi legfontosabb híreket és legérdekesebb cikkeinket, hogy önnek ne kelljen átnéznie a teljes magyar sajtót, hanem egy helyről tudjon tájékozódni.
- Rónai Egon Orbán Viktort kérdezte többek közt az amerikai útjáról, s arról, mennyit ért ez meg nekünk, magyaroknak. Azt is érintették, a kormányoldal számára mennyire fáj még a kegyelmi botrány, továbbá azt is, hogy miért nem akar jelölti vitát Magyar Péterrel, részletek ide kattintva.
- Nagy Márton bejelentette: a tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya, valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt, a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt pedig megduplázná az eredeti elképzelésekhez képest. A hírről bővebben itt olvashat.
- Idén már 6072 milliárd forintot költöttek a nyugdíjakra, ugyanakkor a minisztérium szerint a 14. havi nyugdíj a gazdaság teljesítményétől függően, több lépésben kerül majd bevezetésre. Bővebben itt.
- Magyarország kormánya megkezdte az uniós a hatáskörök szisztematikus átvilágítását. Az európai együttműködés kritikus pontra érkezett, ha nem tudjuk kimondani, hogy eddig és ne tovább, megépül a föderalisták célja – szögezte le Bóka János, majd hozzátette: nem nézheti ezt tétlenül a nemzeti kormány. Részletek ide kattintva.
- Szokatlanul sok, hétszeres mutáción esett át a nyár folyamán az egyik influenzavírus-törzs. Szakértők véleménye szerint nem lenne meglepő, hogyha ez lenne a legrosszabb influenzaszezon az elmúlt tíz évben. Részletek a cikkünkben.
