Magyarország kormánya megkezdte az uniós a hatáskörök szisztematikus átvilágítását

jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Nézőpont Intézet ma délelőtti rendezvényén, amelyen a thinktank bemutatta jelentését az uniós intézmények jogállamiság helyzetéről.



Kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart az Európa-tanulmányok hálózat második konferenciáján Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2025. november 6-án.Kép: MTI , Balogh Zoltán

A miniszter ezt szuverenitási kérdésnek nevezte, szerinte a tagállamoknak kell eldöntenie, hol és milyen formában akarnak együttműködni az uniós intézményekkel.

A jelenlegi folyamatot az uniós intézmények lopakodó hatáskörbővítésének nevezte Bóka János.

Több pontot is megjelölt, ahol a kormány átvilágítja az uniós hatásköröket:

gazdaságpolitika,

energiapolitika,

migráció,

jogállamiság,

család,

oktatás,

kultúra.

Szerinte meg kell vizsgálni azt is, hogy miért nem működnek ezek az eszközök, miért nem lehet optimálisan felosztani a felelősséget, feladatokat.

Mítosznak nevezte az egyre szorosabb uniót, szerinte az uniót nem erre a célra hozták létre, és így eltűnik a nemzetállami szuverenitás.

Az uniós intézmények lopakodó túlterjeszkedésének a miniszter szerint két következménye van.

Az uniós intézmények az európai értékeket bármilyen tartalommal feltölthetik, de ha a zsidó-keresztény kultúra helyére mást állítunk, akkor felülről bontjuk le a civilizációt. A másik veszély szerinte az, hogy eltűnik az európai tolerancia és sokszínűség. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk, hanem azt hogy nem értünk egyet, de együttműködünk. Bóka János szerint a tolerancia az európai birodalomépítéssel összeegyeztethetetlen, kirekesztik azokat, akik ezzel nem értenek egyet.

Szerinte jelenleg a jogállamiságra hivatkozva nyílt politikai nyomásgyakorlás zajlik. A kettős mércét 2003-tól szisztematikus munkával alakították ki az intézmények. Ezek az elemek, mint a nincsenek szerződésben, míg vannak olyan eszközök, ahol van ugyan jogalap, de a gyakorlati alkalmazás tér el a szerződés, ilyen kondicionalitási gyakorlat, vagy a kohéziós források elvonása.

Elmondta, hogy már zajlik a következő 7 éves költségvetés tárgyalása, ahol a teljes forrástól el lehetne zárni a tagállamokat, a jogi garanciák nélkül.

Az európai együttműködés kritikus pontra érkezett, ha nem tudjuk kimondani, hogy eddig és ne tovább, megépül a föderalisták célja, az Európai Egyesült Államok

– szögezte le Bóka János, majd hozzátette: nem nézheti ezt tétlenül a nemzeti kormány.