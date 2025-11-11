Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy háttérbeszélgetésen közölte, hogy a magyar fiskális politika alapelvei nem változtak: csökkenő hiány, fenntartható államadósság-pálya, túlzottdeficit-eljárás elkerülése.

Mint mondta, a makrogazdasági pálya azonban a tervezettnél kedvezőtlenebb, a GDP-növekedés a nyári várakozásokhoz képest alacsonyabb, az infláció viszont magasabb lesz, ami szintén rontja a büdzsé egyenlegét, és új gazdaságpolitikai intézkedések is befolyásolják a költségvetés helyzetét. Ennek következtében a kormány az alábbi lépéseket tervezi a stabilitás biztosítása érdekében:

Hiánycél emelése: az idei és jövő évi GDP-arányos hiánycél 5 százalékra emelkedik, így három évig (2024-2026) stagnálhat a deficit, az államadósság pedig 73,5 százalékon maradhat.

az idei és jövő évi GDP-arányos hiánycél 5 százalékra emelkedik, így három évig (2024-2026) stagnálhat a deficit, az államadósság pedig 73,5 százalékon maradhat. Banki extraprofitadó: a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adója duplázódna, az eredeti 185 milliárd forintos bevétel helyett 360-365 milliárd forintot szedne be az államkassza. A kulcsok és levonhatósági szabályok az eredeti elképzelésekhez képest 2026-ban változnának: a 20 milliárd forintot meg nem haladó rész adókulcsa 2025-ben 7 százalék volt, eredetileg 2026-ra 8 százalékra tervezték, most pedig 10 százalékra emelkedne; a 20 milliárd forintot meghaladó rész kulcsa idén 18 százalék volt, eredetileg 20 százalékra tervezték, de a mostani elképzelés szerint 30 százalékra nőne; az állampapírvásárlások leírhatósága 50 százalékról 30 százalékra csökkenne.

Általános tartalék zárolása: a kormány a 192 milliárd forintos általános tartalékot teljes egészében zárolja a hiánycél fenntartása érdekében.

a kormány a 192 milliárd forintos általános tartalékot teljes egészében zárolja a hiánycél fenntartása érdekében. Devizakötvény-kibocsátás: az extra finanszírozási igényt várhatóan 2026 elején devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány.

A 14. havi nyugdíjról pedig kiderült: a nyugdíjasok jövőre a 14. havi nyugdíj egy heti részét kapják kézhez. Ez az extra kiadás várhatóan 150 milliárd forintot jelent a költségvetésnek.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a költségvetés stabilitását ezekkel az intézkedésekkel biztosítják, és a fiskális alapelvek teljesülése továbbra is elsődleges cél.

A Portfolio tudósítása szerint a banki extraprofitadóról Nagy Márton azt mondta: „sajnos a kisebb gazdasági növekedés miatt a költségvetési stabilitást csak úgy tudom megvédeni, hogy a bankok többet fizetnek“ Szerinte a banki extraprofitadó emelésére van tér, a bankok nagyon magas profitabilitása erre lehetőséget ad. A beszélgetésből az is kiderült, hogy az újabb adóemeléssel érintett bankok és pénzügyi vállalkozások előzetesen nem tudtak erről a minisztériumi adóemelési tervről. A tárca terveiről a kormány dönt majd.