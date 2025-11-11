Orbán Viktor az ATV stúdiójában Rónai Egon kérdéseire felelt a Mérlegben, és egyebek mellett szó volt a miniszterelnök és kormánydelegációja múlt heti washingtoni útjáról, valamint a kegyelmi ügyről is.

Azt firtató kérdést is kapott a kormányfő, hogyan látja a jegybank Matolcsy György alatti működését, illetve Budapesttel meg akar-e állapodni, valamint miért nem kíván vitázni fő kihívójával, Magyar Péterrel.

Donald Trump szokott száz fős delegációval utazni, Wizz Air-géppel, vetette fel Rónai. Ám Orbán szerint a szabály az, ha lehet, honvédségi géppel, vagy bérelt géppel, akkor azzal, és ezután jön a kereskedelmi verzió. Visszafele más fapados járatokat is kipróbált szavai szerint, elegendőnek találta a kényelmet, enni-inni adnak és elvitte a gép az úti céljához. Kaotikus a költségvetés szerinte, mivel még nincs kész a jövő évi büdzsé.

Orbán azt mondta, nem tudta előre, hogy mentességet fog kapni, Trump elvégre üzletember. Elmondása szerint versenyfutásban vagyunk a velünk hasonló kaliberű országokkal ilyenkor. Szerinte minden politikus más típus, nem lehet senkit egy kaptafára húzni. Máshogy is kellett tárgyalni az egyes amerikai elnökökkel.

Úgy látja, tudni kell, kivel lehet ravaszkodni, ügyeskedni, van, akivel pedig előre be kell mondani a téteket: itt is ezt tette Trump esetében. Azzal érvelt, nincs tengerünk, csak vezetékek, az energiaárak elszabadulnak, ezért szerinte nem is szabad a republikánus politikusnál blöffölni.

Korlátlan vagy egyéves a szankciómentességi megállapodás? Orbán szerint ez addig fennáll, amíg a feltételek meg nem változnak, kezet ráztak rá.

Én nem kínáltam ezért semmit

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint nem is kért semmit az elnök, akivel szerinte mély viszonya, szövetsége van.

Orbán Viktor szerint az a fontos, mit mond az elnök, de az prezidenciális rendszer, míg a magyar meg parlamentáris demokrácia. A hatalmi struktúra nagy kérdés volt számára 2010-ben, avagy a potenciális átalakítása. De a „nagy öregeket” meghallgatván arra jutottak, ne nyúljanak az idehaza bevett alkotmányos szisztémához, szemben az elnökivel.

Ez még mindig az asztalon van, ezt a magyarok ne tekintsék lezártnak

– szögezte le.

Emellett az energiaellátás kérdését is részletesen fejtegette.

Az egyik megállapodás, hogy amerikai fűtőanyagot is veszünk az orosz és a francia technológia mellé, elvileg nincs biztonsági kockázata.

Mintha a magyar politika kezdene fordulni, vetette fel Rónai. Erre Orbán azt felelte, az a fontos, mi a jó a magyaroknak, ezt követi a választások jelentősége.

Ha módosítani kell az irányon, akkor sem szabad kapkodni szavai szerint. Úgy véli, most kinyílt egy ablak, s az alkalmat meg kell ragadni. Szerinte nincs orosz kitettség politikailag, csak történelmi adottság van.

Orbán sejtelmesen odavetette, mi van, ha ő tud valamit Vlagyimir Putyinról – noha a kérdést fordítva tette fel a műsorvezető, felidézve, hogy 2009-ben megegyezett az orosz elnökkel a Fidesz vezetője. A miniszterelnök szerint Ukrajna

Az elnöki rendszerekben jobb egyenesnek lenni, Putyin esetében is – állapította meg Orbán, aki szerint az oroszokkal évente érdemes csúcstalálkozót tartani, ezt.

Rónai arra is rákérdezett, miből áll a védőpajzs, és mennyi pénzt foglal magában. Lehívható bármikor az a pénzeszköz, amiben megállapodtak Trumppal, amikor pénzügyi nehézségbe ütközünk. A mi valutánk stabil, jelezte, szemben Argentínáéval.

Magyarország mindig bajban van gazdaságilag, már az első világháború óta – emlékeztetett a kormányfő, aki úgy véli, mindig célkeresztben voltunk, főleg amióta kis-Magyarország van. Bár szeretné, ha mi adnánk kölcsön másoknak, de ettől még nagyon messze vagyunk, látta be.

Ma Brüsszelre nem számíthatunk, nem akar támogatást adni, mantrázta, majd azt hangoztatta, jelen esetben az ország és a kormány lényegében egy, hiszen ő képviseli Magyarországot az EU-ban.

Hazánk pénzügyi kitettségét az uniós viszony negatívan, az amerikai pozitívan befolyásolja – jelezte.

„Ami késik, az jön”

– mondta az amerikai-orosz tárgyalás halogatása kapcsán, de szerinte az ügy halad előre, s tudják, hol akadt el a folyamat, ez a területi kérdés.

Szerinte az egész háború Európa stratégiai jövője szempontjából azért is vészes, mert keresztények ölik egymást, miközben a muszlimok lényegében kulturális nyomást fejtenek ki.

A magyar műholdjogunk kapcsán nagyon jó pozíciónk van, izraeli szerződést kötött a kormány, szeretné, ha sikerülne ez a projekt. Ahogy az adatszuverenitást is fontosnak tartja, ezért kell saját műhold.

Nagy Márton bejelentése, miszerint 5 százalékos hiány lesz 2026-ban, plusz a bankadó megemelése nem sok jót vetít előre Rónai szerint. Ám Orbán úgy érvelt, 2024-re és idénre is ennyit prognosztizáltak előzetesen. Azt állítja, az, hogy nem sikerült növekedni, a háború miatt van, ez ökölszabály.

Úgy gondolja, Brüsszel elhibázta, ennek isszuk a levét, de azt ígérte, céljaikból nem engednek, csak épp átütemeznek. A kkv-k adócsökkentését igyekeznek elérni hamarosan, de ehhez még az iparkamarával is meg kell egyezni. Az MKK, a Demján Sándor Program és a Széchenyi Kártya több száz milliárd forintnyi forrást mozgat meg.

A KSH szerint a szegénységi adatok romlottak, 2024-ben a lakosság nagyobb része kitett a társadalmi kirekesztettségnek, kivált a gyermekek. Orbán erre úgy reagált, szerinte nem jó a helyzet, de jobb, mint volt, illetve a kultúrkörünkben, Európában nem helyezkedünk el rossz helyen. Úgy látja, a mélyére kell ásni a problémakörnek, a területi tagoltságot és a cigánygyerekek rétegét is nézni kell.

243 ezer forint az átlagnyugdíj összege, 114 ezer forint a mediánnyugdíj, de a 14. havi nyugdíj ígéretét már izzította a kormány. A legnagyobb félelem a nyugdíjak értékvesztése, szerinte ez nagy tanulság. Az árakhoz kell mérni, hanem a bérekhez – hangsúlyozta. Ezért Orbán szerint vagy ugyanolyan, vagy jobb helyzetben vannak a nyugdíjasok most.

Orbán Viktor jelezte, nagyon átláthatatlan a magyar nyugdíjrendszer, bár maga sem tudja, ez erény, vagy hátrány inkább. De állítja, megbontani a rendszer logikáját nagy hiba lenne, ezért vezetik be úgy a 14. havi ellátást, mint a 13. havit, egy hétnyi összeget lépcsőzetesen.

A kormányfő jelezte, szerinte a nyugdíjas fogyasztási kosár tartalmát kell nézni, ezért az emeléseket ahhoz mérik, nem pedig a hivatalosan emelkedő bérekhez.

Az árréssapka egyfajta válasz az inflációra, de nem tudja még Orbán, ki lehet-e majd vezetni az ármaximáló intézkedést. Az élelmiszerek jelentős része sokkal drágább lenne, emlékeztetett.

Ha Budapest csődbe megy, az nemcsak a főváros, hanem az egész ország problémája. Szerinte egyrészt Budapest nem megy csődbe, másrészt már csődben van, fogalmazott. Azt mondta, Gyurcsány óta tudjuk, trükkök százai vannak. Kifinomult pénzügyi rendszerek vannak, akár hitelek is rendelkezésre állnak manapság.

Megoldják, intézik okosba, mondják a kocsmapult mellett

– reflektált a budapesti büdzsé helyzetére, majd kijelentette, az elmúlt 15 év nyertese a főváros, ezért szerinte csoda, hogy nem szakad le a plafon. 1,7 millió ember lakik a fővárosban, ötmillió pedig azokkal együtt a száma, akik oda is járnak, vázolta fel.

Arra, hogy mekkora a csalódás a Matolcsy-féle jegybank működése miatt, azt mondta, még nem lát teljesen tisztán a kérdésben.

Orbán felvetette, miért hívták vissza kormányozni, majd azt mondta, szerinte nem szerették többségében, hanem a munkája miatt szavazták meg 2010-ben. A szív helyett az észre hallgattak

– emlékezett vissza.

Az MNB gazdálkodása kapcsán még zajlik a földerítés, és nem tetszik neki, amit lát, de megvárja a vizsgálatok végét. Minden pénzügyi mozgás mögött egy-egy döntés áll. „Nem néz ki jól”, így „valakinek szorulnia kell” majd.

A külügyminisztérium rendszerét ért orosz hekkertámadások ügyében Orbán állítása szerint rögtön odaküldte a szakembereket. Ne tegye felelősség olyasmiért, ami nem az ő asztala, kérte ki magának, mikor Rónai a kérdést feszegette. Ezután a Tiszavirág applikációjának kérdésére is kitértek.

Miért nem akar vitázni Magyar Péterrel?

Orbán erre azzal válaszolt, úgy látja, Brüsszel az ő kihívója, „aki a Tisza Pártra szavaz, Brüsszelre szavaz”.

A kegyelmi ügyben az ítélőképesség hiánya fáj neki leginkább, állította. Majd azt mondta, a köztársasági elnöknek nem kellett volna így döntenie, a judíció hiánya mellett. Novák Katalin államfőkénti és Varga Judit igazságügyi miniszterkénti elvesztése az, ami még fájdalmas számára.

Közvetlenül nem, de második lépésben el tudta volna képzelni, hogy Varga Judit követi a székében. De Orbán korrigált, s arról beszélt, konkrétan inkább a potenciális jelölteket gyűjti össze, s az élet pedig majd hozza, hogy is alakul.

Lázár János szerinte „melós ember”, az számít, „mit tesz le az ember az asztalra”, és egyenesen az elvégzett feladatot nézi.

A Manchester City tulajdonosa a személyes barátja, ennek okán ment „tanulmányútra” oda, és viszont, Manszur bin Zajed al-Nahjan sejk is elment Felcsútra. Szerinte a 35 év öltözői tapasztalatról nehezen tud kellő szerénységgel beszélni.