Ahogy beköszönt a hidegebb időjárás, sok háztartás szembesül azzal, hogy a fűtési rendszer látszólag megfelelően működik, mégsem elég melegek a helyiségek. A kazán üzemel, a gázfogyasztás nő, a radiátorok azonban nem melegszenek fel egyenletesen. Ennek egyik leggyakoribb oka a fűtési rendszerben rekedt levegő.

A központi fűtés működése során a kazán meleg vizet keringtet a radiátorokban. Amennyiben levegő kerül a rendszerbe, az a víznél könnyebb, ezért a radiátor felső részében gyűlik össze, akadályozva a meleg víz áramlását. Ennek tipikus jele, hogy a radiátor alul meleg, felül viszont hideg marad.

A fűtés légtelenítése sok esetben egyszerű, biztonságosan elvégezhető otthoni megoldás, amely jelentősen javíthatja a rendszer hatékonyságát. A művelet megkezdése előtt azonban fontos néhány alapvető előkészület.

Első lépésként érdemes kikapcsolni a fűtést, majd megvárni, amíg a rendszer lehűl, ezzel elkerülve az esetleges forrázásos sérüléseket. Szükség lesz egy edényre a kifolyó víz felfogásához, egy rongyra, valamint egy légtelenítő kulcsra, vagy bizonyos radiátoroknál lapos csavarhúzó is használható.

A légtelenítés megkezdése előtt célszerű a termosztátokat maximális állásba tekerni, különösen többszintes ingatlanok esetében, ahol az alsóbb szinteken lévő radiátoroknál nagyobb eséllyel reked meg a levegő.

A légtelenítő szelep lassú megnyitásakor először levegő távozik sziszegő hang kíséretében, majd amikor egyenletes vízsugár jelenik meg, a szelepet vissza kell zárni.

A művelet után mindenképpen ellenőrizni kell a kazán nyomását. Amennyiben az 1 bar alá csökken, a rendszer hatékony működéséhez szükséges lehet a víz utántöltése.

Bár a légtelenítés sok esetben megoldja az egyenetlen fűtés problémáját, előfordulhat, hogy komolyabb hiba áll a háttérben. Ha a radiátor többszöri légtelenítés után is hideg marad, vagy ha az alsó része sem melegszik fel, az iszap- vagy rozsda-lerakódásra utalhat. Ilyen esetekben radiátoröblítésre vagy szakember bevonására lehet szükség.

A hatékony fűtés nemcsak a rendszer állapotán múlik, hanem a használati szokásokon is. A szakértők szerint a kazán és a fűtési rendszer számára kedvezőbb, ha a lakásban egyenletes hőmérsékletet tartunk fenn. Gyakori hiba, hogy napközben jelentősen visszavesszük a fűtést, majd hazaérkezéskor hirtelen 4 fokkal megemeljük a beállításokat, ami feleslegesen terheli a rendszert és növeli a fogyasztást – írja a Sonline.