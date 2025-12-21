A pittyenések, csengések és folyamatos csörgések a modern munka mindennapi hangkulisszájává váltak – 24 órában. A SurveyMonkey kutatása szerint a munkavállalók mintegy 85 százaléka kap munkahelyi e-maileket, üzeneteket vagy hívásokat munkaidő után, és sokan félnek attól, hogy mi történik, ha figyelmen kívül hagyják őket – írja a HR Dive alapján a HR Portál.

A kiégés egyre növekszik és ezzel párhuzamosan a munkáltatók olyan irányelveket vezetnek be, amelyek segítenek a munkavállalóknak visszanyerni a szükséges egyensúlyt és határokat.

Itt van a „csendes órák” ideje.

Egyre jelentősebb szerepet kap a digitális zaj csökkentése. Ami kezdetben egy koncentrációt elősegítő kísérlet volt, gyorsan átalakult és újradefiniálta a termelékenység és az ambíció fogalmát a modern munkahelyeken.

Több vezető vállalat is hivatalos csendes óra szabályzatot vezetett be, hogy segítsen az embereknek céltudatosabban és kevesebb zavaró tényező mellett dolgozni,

a Deloitte szerint az alkalmazottak 53 százaléka szerint a termelékenység legnagyobb akadálya,

a Microsoft szerint a 9-től 5-ig dolgozó alkalmazottakat kétpercenként zavarják megérkezők, e-mailek és egyéb értesítések.

Ezeknek a programoknak a hátterében álló üzenet ugyanolyan kulturális, mint logisztikai.

A folyamatos kommunikáció nem egyenlő a termelékenységgel, és a rendelkezésre állás nem azonos az értékkel. Kiderült, hogy a csend hatékony termelékenységi eszköz lehet.

Bár a legtöbb munkavállaló azt állítja, hogy egészséges egyensúlyt tart fenn a munka és a magánélet között, a SurveyMonkey kutatása szerint több mint a fele (55 százalék) jelenti, hogy a „folyamatos elérhetőség” a normális a vállalatuknál.

A Z generáció vezeti ezt a változást.

Ha a munkaidő határait nem tartják tiszteletben, akkor állást váltanak, jelezve ezzel az egyensúly, az autonómia és a bizalom iránti új elvárásokat a munkahelyen.

Azok az eszközök, amelyek létrehozták az „állandó elérhetőség” elvárását – Slack, Teams, e-mail – most olyan funkciókkal bővülnek, mint az ütemezett küldés és a csendes idő beállítások, hogy segítsék a munkavállalókat a kikapcsolódásban anélkül, hogy lemaradnának valamiről. Ez segíti, hogy az emberek több minőségi időt töltsenek munkaidőben és munkaidőn kívül.

Azok a szervezetek érnek el valódi előrelépést, amelyek normalizálják a kapcsolattartás megszűnését – formális „csendes órák” vagy egyszerűen példamutatás révén – és ezt a professzionalizmus jelének tekintik, nem pedig az elkötelezettség hiányának.

A csendes órák a folyamatos mozgás célszerű lendületre cserélésének kollektív vágyát fejezik ki. A mai alkalmazottak továbbra is nagyon ambiciózusak: a SurveyMonkey kutatása szerint