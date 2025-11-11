A szezonális influenza váratlanul komolyabb mutációkon esett át a nyár folyamán, emiatt jobban kijátssza az immunrendszert, és már egy hónappal hamarabb kezdetét vette az időszakos járvány az Egyesült Királyságban. A történelmi tapasztalatok alapján ez egy súlyosabb típusú influenza.

Ennek megfelelően az angliai Országos Egészségügyi Szolgálat SOS influenzaoltásra adott ki figyelmeztetést, mivel egyre nagyobb az esélye annak, hogy brutális télnek néznek elébe a britek – írja a BBC.

Szakértők véleménye szerint nem lenne meglepő, hogyha ez lenne a legrosszabb influenzaszezon az elmúlt tíz évben.

A tudósok folyamatosan monitorozzák az influenzavírusok evolúcióját, mivel azok, más vírusokhoz hasonlóan, folyamatosan mutálódnak, ezért kell minden évben frissíteni a szezonális influenza elleni védőoltást.

A legtöbbször a vírus kisebb változásokkal kezd el terjedni, időnként azonban váratlanul jelentős mutációk következnek be. Ez történt most a H3N2 törzzsel a nyári hónapokban.

A lapnak nyilatkozó egyik professzor szerint ez a variáns szinte biztosan el fogja söpörni a világot.

A mutációk pontos hatása még vizsgálat tárgyát képezi, de valószínűleg segítenek a vírusnak elkerülni az immunitást, amelyet évek óta tartó influenzafertőzések és oltások révén sikerült felépíteni.